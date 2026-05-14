Defensoría ya había advertido sobre los riesgos en Meta, donde cuatro uniformados fueron asesinados

Tras el incidente con artefacto explosivo, que provocó la muerte de cuatro soldados y generó lesiones a otros tres integrantes de la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo advirtió que ya se había realizado una alerta sobre la situación de seguridad en el departamento del Meta.

El atentado registrado en zona rural del municipio de La Macarena se reporta horas después al atentado en la vereda Buenos Aires de San José del Guaviare, en el que también cuatro uniformados perdieron la vida y otros tres resultaron heridos.

En palabras de la Defensoría, desde hace tiempo han venido alertando “sobre el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad en corredores estratégicos entre Meta y Guaviare, donde la confrontación y el fraccionamiento de estructuras armadas continúan generando graves afectaciones a la población civil y a las instituciones del Estado”.

Minas antipersonal amenazan a la población civil y a las Fuerzas Armadas en el territorio:

La instalación de artefactos explosivos en el territorio, entre ellos las minas antipersonal, no solo viola el derecho internacional humanitario. De acuerdo con la Defensoría, “en zonas de movilidad y tránsito expone no solo a la Fuerza Pública, sino también a campesinos, niñas, niños, adolescentes, líderes sociales, comunidades étnicas y demás población civil”.

El riesgo en Guaviare y Meta, al igual que en los corredores estratégicos que los conectan, es una preocupación que la Defensoría ha manifestado en el pasado, tras los enfrentamientos registrados entre grupos criminales.

Los hechos de violencia se han mantenido en el tiempo y amenazan la movilidad y seguridad de la población, a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales.

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Soldados fueron asesinados tratando de garantizar el proceso electoral:

Sumado a la preocupación por los problemas de seguridad, se encuentra la cercanía a elecciones. La Defensoría lamentó que integrantes de la Fuerza Pública hayan resultado heridos y perdieran la vida mientras trataban de garantizar el desarrollo del proceso electoral. Algo que mencionaban en la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025 y reiteran, tras el ataque en Meta, debido a que:

“Este hecho evidencia la persistencia de escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo en distintos ejercicios de monitoreo territorial (…) se alertó sobre las amenazas que enfrentan la participación política, las garantías electorales y la presencia institucional en territorios con influencia y disputa de actores armados ilegales”.