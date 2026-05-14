¡Hubo cambio de fecha y hora para el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026!

La Selección Colombia, mediante un comunicado oficial, confirmó que hay una nueva fecha y horario para jugar el partido amistoso vs. Costa Rica.

Este será el último encuentro que la 'tricolor' disputará antes del Mundial 2026 y se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En principio, el partido de despedida se había programado para el 29 de mayo de 2026. No obstante, tras una conversación con las autoridades capitalinas, la Selección Colombia tuvo que reprogramarlo.

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¿Qué día y a qué hora se jugará el partido de despedida de la Selección Colombia vs. Costa Rica antes del Mundial 2026?

La Selección Colombia informó que el partido de despedida vs. Costa Rica quedó programado para el 1 de junio, a las 6:00 de la tarde.

"Contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia", se precisó.

"La Federación Colombiana de Fútbol expresa un reconocimiento especial a las autoridades locales y a la Policía Nacional por su disposición y apoyo para hacer posible esta modificación. Por último, la FCF se permite aclarar que el cronograma de venta de boletería no tendrá ninguna modificación y las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes", se agregó.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, habló del cambio de fecha y hora para el partido de despedida vs. Costa Rica

Según expresó Néstor Lorenzo en rueda de prensa, su intención siempre fue poder jugar el 1 de junio.

"En cierto modo, el cambio fue para bien porque la idea inicial nuestra era jugar el 1 por la distancia entre partido y partido", dijo.

"Lo que pasa es que había temas administrativos, operativos e institucionales porque están las elecciones en el medio. Además, ante la duda de jugar el 2, habíamos elegido el 29. No obstante, ahora nos permiten jugar el 1 y es algo que nos viene bien", añadió.