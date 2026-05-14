El permiso que pocos conocían de Nicolás Maduro en prisión: su hijo reveló cómo vive el exmandatario

Nuevos detalles sobre la vida de Nicolás Maduro en una prisión de Estados Unidos fueron revelados por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien habló sobre las condiciones en las que permanece detenido el exmandatario venezolano y los cambios que ha tenido su rutina desde que fue recluido.

La información salió a la luz luego de una entrevista en la que Maduro Guerra explicó cómo ha sido la estadía de su padre dentro del centro de detención federal donde permanece retenido en territorio estadounidense.

¿Cómo vive Nicolás Maduro en prisión?

Según relató, el exgobernante venezolano ya no se encuentra aislado, sino que actualmente comparte una unidad con otros 18 presos.

De acuerdo con su versión, cerca de la mitad de los reclusos hablan español, situación que le ha permitido mantener conversaciones e interactuar con varios de ellos dentro de la prisión.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el permiso que, según reveló su hijo, tendría Maduro estando tras las rejas: la posibilidad de llamar todos los días a su familia.

De acuerdo con lo conocido, el exmandatario mantiene contacto frecuente con sus familiares mientras permanece detenido en Estados Unidos, algo que no se había mencionado ampliamente desde su captura y posterior traslado a una cárcel federal.

¿Qué hace Nicolás Maduro en sus tiempos libres?

Maduro Guerra también aseguró que su padre ocupa gran parte de su tiempo leyendo libros, viendo televisión y aprendiendo inglés dentro del centro penitenciario.

Además, contó que durante las primeras semanas de detención el exmandatario se encontraba en una celda separada, donde seguía una rutina diaria que incluía ejercicio físico y la escritura de un diario personal.

Además de las declaraciones de su hijo, distintos reportes internacionales han descrito las condiciones del centro penitenciario y las restricciones bajo las que permanece el exmandatario venezolano, aunque algunas versiones sostienen que las condiciones de reclusión han cambiado con el paso de los meses.