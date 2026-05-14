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Esperanza Gómez está de luto: esto reveló

La actriz y empresaria perdió a dos seres muy importantes para su vida.

Foto: @yoesperanzagomez en Instagram y diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
09:10 p. m.
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Esperanza Gómez, la empresaria y actriz de entretenimiento para adultos, tuvo una conversación en los últimos días con Los40 Colombia.

Durante el diálogo, la caldense no solo explicó cómo es su interacción con sus seguidores y cuáles son sus trucos para seguirse viendo joven, sino que también reveló que está afrontando un sentido luto por dos pérdidas muy complejas.

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¿Qué fue exactamente lo que dijo Esperanza Gómez? Descubra los detalles.

¿Por qué Esperanza Gómez está de luto?

Esperanza Gómez, junto a una editorial, había iniciado el proyecto de escribir su biografía.

Sin embargo, después de un tiempo, tomó la decisión de suspender la publicación de ese trabajo y en Los40 habló de las razones.

"En mi niñez tuve etapas muy bonitas y otras no tanto. Yo ya terminé de hacer mi biografía hace dos años, pero no ha salido por culpa mía. Yo entré en un estado de depresión muy fuerte, no había hablado de esto en medios públicos, pero mi esposo tenía cáncer, empezó una lucha muy fuerte y a mí la enfermedad de él me afectó demasiado, además de otros problemas que yo también estaba teniendo de salud. Se juntaron muchas cosas y entré en un estado de ansiedad", comenzó diciendo.

"Cuando empiezo a contar mi historia en la biografía, toqué esos temas de mi infancia que pensé que ya había superado, pero resulta que se me remueve todo y le digo a la editorial: "lo siento mucho, no estoy preparada". Además, toco temas muy sensibles en los que mi mamá hizo cosas bastante fuertes y me daba miedo que la fueran a atacar de manera física. Mi madre ya venía enferma y acaba de fallecer ahorita el 17 de abril. Asimismo, mi esposo falleció el 30 de octubre del año pasado", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Esperanza Gómez en medio de su luto

Luego de la confesión de Esperanza Gómez, sus seguidores le enviaron múltiples mensajes de fortaleza en las redes sociales.

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"Nadie sabe con la sed que otro vive", "ánimo, Esperanza", "te admiramos", "quedé en shock", "siempre ha demostrado que es una mujer muy noble" y "que Dios te bendiga", han sido algunos de ellos.

 

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