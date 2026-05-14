Los últimos mensajes de Yulixa Toloza tras someterse a una 'lipo': “Voy vomitando”

El caso de Yulixa Toloza ha conmocionado al sur de Bogotá, donde la mujer desapareció después de someterse a una liposucción en un centro estético que operaba sin las autorizaciones.

Según testigos y allegados, Toloza presentó graves complicaciones de salud tras el procedimiento, y su paradero sigue siendo desconocido.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Toloza?

De acuerdo con sus amigas, el último contacto fue a través de mensajes de WhatsApp en los que pedía auxilio de manera desesperada. “Voy vomitando. Señor, lléveme al hospital. Ayuda. Voy sin batería”, estos fueron algunos de los mensajes que envió antes de perder señal.

También indicaron que ella mencionó que con sedación le hicieron el procedimiento y que la habían puesto un poco más porque ya sentía dolor. Dos personas la sacaron y se la llevaron.

Las autoridades adelantan investigaciones exhaustivas revisando mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp y material de cámaras de seguridad de la zona. En las grabaciones se corroboró que dos hombres sacaron a la mujer del establecimiento y se la llevaron en un vehículo particular.

No se sabe nada de los empleados

El centro de estética Beauty and Laser M.L., ubicado en el barrio Santa Lucía, fue sellado por la Secretaría de Salud tras una inspección. Según el reporte oficial, el establecimiento no contaba con condiciones mínimas sanitarias ni autorización para practicar este tipo de intervenciones quirúrgicas.

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Este sería el lugar donde fue vista por última vez. Además de su búsqueda, las autoridades también están tras la pista de los propietarios del centro de estética, quienes tampoco han sido localizados desde que se conoció el caso.

La comunidad local ha manifestado su preocupación y está pidiendo a las autoridades que no cesen la búsqueda hasta encontrarla.