CANAL RCN
Colombia Video

Los últimos mensajes de Yulixa Toloza tras someterse a una 'lipo': “Voy vomitando”

La mujer se sometió al procedimiento en un centro que no cumplía con la autorización y luego desapareció.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
08:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso de Yulixa Toloza ha conmocionado al sur de Bogotá, donde la mujer desapareció después de someterse a una liposucción en un centro estético que operaba sin las autorizaciones.

VIDEO reveló que Yulixa Toloza fue sacada de la estética por dos hombres tras una 'lipo' fallida
RELACIONADO

VIDEO reveló que Yulixa Toloza fue sacada de la estética por dos hombres tras una 'lipo' fallida

Según testigos y allegados, Toloza presentó graves complicaciones de salud tras el procedimiento, y su paradero sigue siendo desconocido.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Toloza?

De acuerdo con sus amigas, el último contacto fue a través de mensajes de WhatsApp en los que pedía auxilio de manera desesperada. “Voy vomitando. Señor, lléveme al hospital. Ayuda. Voy sin batería”, estos fueron algunos de los mensajes que envió antes de perder señal.

También indicaron que ella mencionó que con sedación le hicieron el procedimiento y que la habían puesto un poco más porque ya sentía dolor. Dos personas la sacaron y se la llevaron.

Las autoridades adelantan investigaciones exhaustivas revisando mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp y material de cámaras de seguridad de la zona. En las grabaciones se corroboró que dos hombres sacaron a la mujer del establecimiento y se la llevaron en un vehículo particular.

No se sabe nada de los empleados

El centro de estética Beauty and Laser M.L., ubicado en el barrio Santa Lucía, fue sellado por la Secretaría de Salud tras una inspección. Según el reporte oficial, el establecimiento no contaba con condiciones mínimas sanitarias ni autorización para practicar este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Mujer perdió la vida tras hacerse liposucción ilegal en su casa en Medellín
RELACIONADO

Mujer perdió la vida tras hacerse liposucción ilegal en su casa en Medellín

Este sería el lugar donde fue vista por última vez. Además de su búsqueda, las autoridades también están tras la pista de los propietarios del centro de estética, quienes tampoco han sido localizados desde que se conoció el caso.

La comunidad local ha manifestado su preocupación y está pidiendo a las autoridades que no cesen la búsqueda hasta encontrarla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría ya había advertido sobre los riesgos en Meta, donde cuatro uniformados fueron asesinados

Bogotá

Toneladas de desechos del relleno Doña Juana están siendo usados para arreglar vías y andenes en Bogotá

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando en Colombia hoy 14 de mayo de 2026! Atento al reporte

Otras Noticias

Artistas

Shakira y Burna Boy unen fuerzas en "Dai Dai", el himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este lanzamiento se posiciona como el himno oficial en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA,

Finanzas personales

Freno en seco a las empresas con práctica ilegal que hacen al hacer pago de liquidación

Tenga en cuenta que estas empresas no pueden realizar este proceso.

Selección Colombia

¡Hubo cambio de fecha y hora para el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026!

Artistas

Reconocido cantante murió de manera inesperada: fue hallado sin vida en su casa

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden