Hombre aprovechó el control de metales del aeropuerto de Rionegro para robarse un reloj de $130 millones: así cayó

El domingo 29 de septiembre, en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, un hombre que tenía programado un vuelo hacia la ciudad de Bogotá aprovechó el control de metales para robarse un reloj de alta gama avaluado en 130 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades lo interceptaron apenas llegó a la capital, le solicitaron un registro y encontraron que el accesorio estaba en su poder.

¿Cómo ocurrió el robo del reloj en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro? La Policía Nacional lo reveló

En las cámaras de seguridad del aeropuerto José María Córdova de Rionegro quedó registrado que, en medio del control de metales que les realizan a los pasajeros antes de subirse un avión, una mujer que estaba al frente del implicado pasó por el scanner, recogió sus pertenencias, pero olvidó su reloj de alta gama.

Por lo tanto, el hombre se percató de lo ocurrido y, en lugar de informarle a la víctima o a los policías, guardó el reloj avaluado en 130 millones de pesos en uno de sus bolsillos del pantalón y se subió al avión que posteriormente viajó hacia Bogotá.

Pero, la mujer revisó sus pertenencias antes de abordar y se dio cuenta de que no tenía con ella el reloj. En consecuencia, tras acercarse al scanner y recibir información de que el accesorio no se encontraba ahí, sospechó de inmediato del hombre que iba detrás de ella y no solo pidió que revisaran las cámaras de seguridad, sino que tramitó la correspondiente denuncia.

Así fue como la Policía recuperó el reloj de alta gama en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Luego del relato de la víctima, los policías del aeropuerto José María Córdova revisaron las cámaras y hallaron que, en definitiva, el hombre había sido el responsable de guardar el reloj y seguir su camino como si nada. Con esa información, se comunicaron de inmediato con los uniformados que se encontraban en el aeropuerto internacional El Dorado y les describieron las características del hombre que tenían que detener para poder recuperar el accesorio de 130 millones de pesos.

“En trabajo articulado con las unidades y el departamento de la Policía de Antioquia, de forma oportuna se conoce información del hecho ocurrido en el aeropuerto José María Córdova, donde un ciudadano hurta un reloj de alta gama”, explicó el mayor Eider García, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En ese sentido, dos policías se ubicaron a las afueras del avión apenas llegó a Bogotá, abordaron al pasajero que les habían descrito y le pidieron de inmediato una requisa. Fue así como encontraron que el reloj en uno de sus bolsillos y le informaron que quedaba capturado por el delito de hurto.

“Se materializaron los derechos del capturado y se puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el mayor Eider García.