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Solicitan investigar el nombramiento de Mauricio Jaramillo como interventor de la EPS Coosalud

Al parecer, hubo presuntas irregularidades en su nombramiento anunciado hace pocos días.

Noticias RCN

junio 14 de 2026
08:50 p. m.
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La designación de Mauricio José Jaramillo como interventor de la EPS Coosalud enfrenta cuestionamientos formales ante la Procuraduría.

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Una semana después de su nombramiento por parte de la Dirección de Prestaciones Sociales (DPS), la Veeduría Nacional en Salud solicitó una investigación por presuntas irregularidades en el procedimiento.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades?

El caso adquiere relevancia no solo por las circunstancias del nombramiento, sino también por la magnitud de la entidad en cuestión: Coosalud atiende aproximadamente a 3.280.000 afiliados, enfrentando además serios problemas en su proceso de ejecución de pagos.

Según la documentación presentada por la Veeduría Nacional en Salud, el doctor Jaramillo no pertenece a la lista de elegibles del sistema RILCO, el mecanismo establecido para seleccionar interventores de EPS en el país. Este requisito constituye uno de los pilares del proceso de designación según la normativa vigente.

Las irregularidades señaladas no se limitan a la elegibilidad del funcionario. La Veeduría destaca que el proceso se realizó en una fecha festiva, circunstancia que genera dudas acerca del cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

La grave situación de Coosalud

Adicionalmente, se desconoce la terminación formal del nombramiento provisional del anterior interventor, el doctor Fernando Pupo Padrón.

La normativa establece que las entidades públicas disponen de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo para enviar la citación correspondiente. Según la solicitud de investigación, este y otros requisitos procedimentales no habrían sido observados adecuadamente.

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La situación de Coosalud añade complejidad al escenario. La EPS ha tenido siete agentes interventores hasta el momento, una rotación que refleja las dificultades en la gestión de esta entidad de salud.

Los problemas en la ejecución de pagos afectan directamente la prestación de servicios a sus millones de afiliados.

La solicitud presentada ante la Procuraduría pide que se tomen las acciones pertinentes, urgentes y congruentes ante las probables falencias administrativas y desconocimiento normativo-administrativo.

El organismo de control deberá determinar si existieron efectivamente irregularidades en el proceso y, de confirmarse, establecer las responsabilidades correspondientes.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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