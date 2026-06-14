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VIDEO | Ráquira hace historia al construir la alcancía más grande del mundo

La alcancía superó la marca que había impuesto la ciudad de Luisburgo en Alemania.

Noticias RCN

junio 14 de 2026
09:07 p. m.
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El municipio de Ráquira, Boyacá; le arrebató a Alemania un récord mundial al construir la alcancía con forma de marrano más grande del planeta, reconocimiento que fue oficializado por el Récord Guinness ante la presencia de verificadores internacionales y la comunidad local.

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La monumental obra, elaborada en barro por artesanos locales, mide nueve metros de altura y pesa 30.000 kilos. Su capacidad de almacenamiento alcanza las 127.000 monedas de 1.000 pesos colombianos, lo que equivale a un ahorro total de 127 millones de pesos. La alcancía también luce la camiseta del futbolista colombiano Luis Díaz, añadiendo un elemento de identidad nacional a la creación.

¿Cuánto mide y pesa la alcancía?

Anteriormente, el récord pertenecía a la ciudad de Luisburgo, en Alemania. Ahora, este pueblo boyacense, reconocido tradicionalmente por su artesanía en cerámica, se posiciona en el mapa mundial con este logro extraordinario.

Uno de los responsables del proyecto explicó que “utilizando técnicas que nos tocó rebuscarnos para poder llevar a cabo la construcción”, lograron cumplir con todos los requisitos exigidos por Guinness World Records. Además, confirmó que “el propósito es que tú coloques monedas que sean almacenadas, y esto también lo verificamos el día de hoy”.

La reacción del público

La reacción del público ha sido de asombro. Visitantes expresaron su admiración: “Yo creo que es indescifrable, o sea, es que es tan gigante, por eso mismo, pues, gana el récord Guinness”, comentó uno de los asistentes al evento de certificación. Otro visitante añadió: “Nunca había visto una alcancía de este tamaño, me parece que es algo muy bonito”.

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Sin embargo, más allá del reconocimiento internacional y los millones que podría almacenar, el verdadero valor de esta hazaña reside en el trabajo artesanal. Los alfareros de Ráquira, herederos de una tradición cerámica centenaria, fueron los artífices de esta obra monumental que requirió técnicas innovadoras y un dominio extraordinario del barro.

Este logro no solo representa un récord mundial, sino también una oportunidad para posicionar a Ráquira como destino turístico y reivindicar el valor del trabajo artesanal colombiano en el escenario internacional, demostrando que la creatividad y la destreza manual pueden competir y ganar ante cualquier desafío mundial.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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