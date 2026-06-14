España vs. Cabo Verde: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo H del Mundial 2026

La selección de España inicia este lunes su camino en el Mundial 2026 con la etiqueta de favorita y la ilusión de volver a conquistar la gloria internacional.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente enfrentará a Cabo Verde en el Estadio Atlanta, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H.

Todas las miradas estarán puestas sobre Lamine Yamal, la joven estrella de apenas 18 años que se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol mundial. El extremo llega recuperado de una lesión y, aunque no sería titular, está disponible para sumar minutos en el esperado estreno de la Roja.

España quiere confirmar su favoritismo en el Mundial 2026

España aterriza en la Copa del Mundo impulsada por una impresionante racha de 30 partidos sin perder en tiempo reglamentario y respaldada por el título de la Eurocopa 2024.

La Roja llega a Norteamérica con una generación que mezcla experiencia y juventud. En el mediocampo sobresalen nombres de talla mundial como Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, junto a Fabián Ruiz y Pedri.

Además, el equipo español mantiene una identidad de juego reconocible, basada en la posesión del balón, la presión alta y el desequilibrio por las bandas.

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones", aseguró Luis de la Fuente en la previa del compromiso, destacando la evolución física del joven futbolista.

Pese al favoritismo, el seleccionador español evitó cualquier exceso de confianza y recordó que el debut siempre representa un desafío especial en una Copa del Mundo.

Cabo Verde sueña con dar la sorpresa ante la Roja

La selección africana afronta el primer Mundial de su historia con la ilusión de competir de igual a igual frente a una de las potencias del torneo.

Liderados por el entrenador Bubista y el experimentado capitán Ryan Mendes, los llamados "Tiburones Azules" buscarán protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

"Enfrentar a España en un Mundial es un sueño hecho realidad", afirmó el técnico caboverdiano antes del encuentro.

El partido entre España y Cabo Verde podrá verse en Colombia desde las 11:00 a. m. a través de la señal principal del Canal RCN, la aplicación oficial del canal, su canal de YouTube y la red social TikTok.