Se agota el tiempo para votar por el nombre de las estaciones del Metro en Bogotá ¿Cómo participar?

Se acaba el plazo para escoger el nombre de las estaciones tres, cuatro y diez de la primera línea del Metro de Bogotá, que la ciudad puso a consideración de los ciudadanos.

El proceso de votación inició el pasado 24 de marzo y se extenderá hasta el jueves 30 de abril. Para participar, los ciudadanos deben escribir “Votación Metro” en el chatbot de WhatsApp, conocido como Chatico, al 316 023 1524 o buscar la iniciativa en la página web de la Alcaldía: bogota.gov.co.

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¿Dónde quedan ubicadas las estaciones cuyo nombre será sometido a votación?

Para la estación número tres, ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80, la Alcaldía ha presentado tres opciones de nombre: 1. Ciudad Kennedy, 2. Agoberto Mejía y 3. Humedal La Vaca.

En el caso de la estación número cuatro, ubicada en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur, se presentaron como opciones 1. Timiza y 2. Los Periodistas.

Y, finalmente, la estación número 10, ubicada en la calle Primera con carrera 24 podrá llamarse 1. Santa Isabel o 2. La Fraguita, según escojan los ciudadanos.

Las opciones, de acuerdo con la administración distrital, “al igual que los nombres de las demás estaciones, están asociados con hitos geográficos de su entorno”.

Obras del metro alcanzaron un 75,5% de ejecución en marzo de 2026

En los primeros días de abril, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que las obras del Metro alcanzaron una ejecución de más del 75% en marzo y nueve de los treinta trenes que forman parte del proyecto ya se encuentran en la ciudad:

"Marzo, mes de avances significativos en el proyecto Metro. Seguimos trabajando para que esta obra siga avanzando. A 31 de marzo, el metro llegó a 75,50%. Es decir, ya superamos las tres cuartas partes del proyecto. El Metro entra así en la recta final", informó el mandatario.