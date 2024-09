Así fue la audiencia de revisión de pena a exagente del CTI condenado por crimen de Hernando Pizarro

Este 19 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en el Palacio de Justicia para la revisión de la condena de Gustavo Sastoque, un exagente del CTI que fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato del hermano de Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, excomandante del M-19.

Esta diligencia se da luego de que las Farc confesaran en 2020 en una carta a la JEP que ellos fueron los responsables de este crimen, por lo que al lugar llegó Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, actual senador de la República por el partido Comunes (antes Farc).

Adicionalmente, hicieron acto de presencia el también senador Julián Gallo y Pastor Alape, quienes junto a Catatumbo hacían parte del secretariado de las Farc. Contaron su versión de los hechos sobre lo sucedido en de enero de 1995.

El resumen de la audiencia de revisión de condena para el exagente del CTI condenado por la justicia colombiana

Los miembros de la secretaría de las Farc presentes en la audiencia aceptaron nuevamente su responsabilidad sobre la muerte de Hernando Pizarro León Gómez y pidieron disculpas al exagente del CTI por no haberlo reconocido antes.

Adicionalmente, se expusieron los testimonios donde revelaron que la muerte de Pizarro fue tras un consejo de guerra. En ese sentido, los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia serán quienes adelanten las investigaciones para dar un resultado con respecto a esta acción de revisión.

Gustavo Sastoque y la condena por un crimen que no cometió

El exagente del CTI en su momento fue condenado a 45 años de prisión por la muerte de Hernando Pizarro, la pena se redujo a 25 años, pero finalmente terminó diez años privado de su libertad, por lo que ahora pide que se reconozca su inocencia.

"A mí no me interesa saber quien mató a Pizarro, a mí lo que me interesa es que se demuestre mi inocencia. Si fueron los señores de las Farc pues que aclaren mi situación", dijo Gustavo Sastoque en diálogo con Noticias RCN.