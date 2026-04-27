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Así fue la despedida de las 20 víctimas mortales de atentado bomba en la vía Panamericana

13 de los cuerpos identificados por Medicina Legal regresaron a Cajibío, para ser inhumados.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
09:15 p. m.
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En apenas dos días, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró identificar y entregar a sus familias los cuerpos de las 20 víctimas mortales del atentado bomba, atribuido a las disidencias de las Farc, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, Cauca.

13 de los cuerpos regresaron a Cajibío, en donde les rindieron honras fúnebres en el polideportivo municipal y, posteriormente, sus carrozas iniciaron un cortejo hacia el corregimiento de La Pedregosa.

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Daniela Valencia, de 26 años, se encuentra entre las víctimas del atentado:

De camino, pasaron por la vereda La Palma, en donde sus habitantes lloran la muerte de la joven Daniela Valencia, que se encontraba de regreso a su vivienda, en uno de los vehículos alcanzados por la explosión, tras hacer mercado en Piendamó.

Su madre, Rosa Emilia Holguín, se niega a aceptar el final que tuvo su hija con, apenas, 26 años y lamenta que su nieta, de 8 años, deba crecer sin la presencia de Daniela en su vida:

“Nadie me va a quitar este dolor que yo siento. Quisiera que ella estuviera a mi lado (…) a pesar de que me la quitaron, siempre va a estar en mi corazón, la voy a llevar siempre en mi mente”.

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La despedida de Daniela y las otras 12 víctimas de Cajibío continuará el martes:

El martes se realizará la velación de Daniela y las otras 12 víctimas de Cajibío, antes de su inhumación, en horas de la tarde. El municipio, como advirtió la lideresa Ana Luz Valencia, lidia con el miedo, sin haber superado el dolor por su partida: “Tener que despedir a nueve mujeres de nuestro territorio, para nosotros es muy duro”.

Sin embargo, en Cauca, siguen registrándose víctimas fatales en ataques dirigidos por las disidencias. En la tarde del lunes, viajeros quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, en enfrentamientos contra el Ejército, que cobraron la vida de un militar en la vía Panamericana, a la altura de Rosas, en el corregimiento de Párraga.

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