Mujer entró en trabajo de parto en pleno vuelo en Estados Unidos: terminó dando a luz a 30 minutos de aterrizar

Lo que parecía ser un vuelo normal de rutina terminó convertido en una emergencia médica, luego de que una pasajera embarazada de un avión de Delta Air Lines entrara en trabajo de parto y diera a luz cuando aún faltaban cerca de 30 minutos para aterrizar.

El hecho ocurrió el pasado viernes en un vuelo nacional que había despegado desde Atlanta y que tenía como destino final el noreste de Estados Unidos, con llegada prevista antes de la medianoche tras un trayecto de poco más de cinco horas.

Sin embargo, cuando el avión todavía seguía en el aire y se acercaba a su destino, la pasajera comenzó con el parto, obligando a activar de inmediato los protocolos de emergencia dentro de la aeronave.

Aerolínea contó lo sucedido con la mujer que dio a luz en el vuelo

Según confirmó Delta Air Lines este lunes, el nacimiento ocurrió cuando al avión todavía le faltaba aproximadamente media hora de vuelo para llegar a Portland, ciudad donde finalmente se realizó el aterrizaje de manera prioritaria.

Medios estadounidenses informaron que el bebé fue una niña, y este lunes comenzaron a circular fotografías de la madre junto a la recién nacida, imágenes que rápidamente llamaron la atención por lo inusual del caso.

Durante la emergencia, la tripulación de cabina fue la primera en asistir a la mujer. A ellos se sumaron un médico y dos enfermeros que hacían parte de los pasajeros del vuelo y que ayudaron en la atención del parto en pleno trayecto.

La aerolínea explicó que sus auxiliares de vuelo reciben formación para responder ante este tipo de situaciones médicas, por lo que actuaron junto con los profesionales de la salud que estaban a bordo para garantizar la seguridad de la madre y de la bebé.

En total, en la aeronave viajaban dos pilotos y cuatro auxiliares de vuelo, además de los 153 pasajeros.

Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland.

En el mismo mensaje, la compañía también expresó sus buenos deseos para la familia tras el nacimiento: “todo lo mejor a la nueva familia”.

¿Qué pasó una vez aterrizó el avión?

Una vez el avión aterrizó, los servicios de emergencia ya esperaban en tierra para brindar atención médica inmediata. La operación se realizó sin inconvenientes y fue tratada como prioritaria por la torre de control.

El aterrizaje se desarrolló con normalidad, pese a la tensión que se vivió durante los minutos previos por la llegada inesperada de la bebé en pleno vuelo.

Toda la atención también se puso sobre las políticas que manejan varias aerolíneas respecto a mujeres embarazadas, ya que algunas compañías imponen restricciones dependiendo del tiempo de gestación, exigen certificados médicos o incluso rechazan el embarque cuando la fecha de parto está muy cerca.

Sin embargo, según la información publicada en su sitio web, Delta Air Lines no aplica ninguna de esas limitaciones para pasajeras embarazadas, ni exige certificados médicos previos para abordar.