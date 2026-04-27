Supersalud se reúne con los interventores de las EPS por denuncias de pacientes y corrupción con las IPS

En su primera reunión, como nuevo superintendente de salud, con los distintos interventores de las EPS, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle prometió controles más estrictos y una agenda que estableció nuevas prioridades:

1. “Cero tolerancia con la corrupción y” 2. “Acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas”.

¿Están recibiendo comisiones ilegales las EPS para acelerar el pago de sus deudas?

De acuerdo con un informe sobre la reunión, a la Superintendencia han llegado denuncias de personas que advierten que las entidades promotoras de salud (EPS) estarían recibiendo comisiones irregulares del 7% al 20% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (clínicas, hospitales, laboratorios, etc.) para acelerar el pago de sus deudas.

Al respecto, la entidad señaló que quienes “tengan información y no la reporten, se vuelven cómplices. Estos hechos deben ser llevados ante las autoridades (…) quienes participen o encubran estas prácticas se enfrentarán a consecuencias penales con los respectivos órganos de control”.

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La atención de niños y niñas no puede estar sujeta a los trámites administrativos:

Otro tema sobre el que Quintero Calle habría hecho énfasis en la reunión son las fallas en la atención de niños y niñas que habrían provocado, entre otras, la muerte del pequeño Kevin Acosta, de siete años.

Para asegurar la atención oportuna y la atención de casos prioritarios, la Supersalud habría habilitado una línea directa entre los agentes interventores y la oficina de Quintero Calle, que insistió, a través de la entidad, en que:

“Ningún niño puede esperar. Cuando se detecten fallas en la prestación de servicios a menores de edad, se trasladará la información a las autoridades competentes para que de inmediato se tomen acciones penales contra los responsables (…) la vida y la salud de los niños están por encima de cualquier trámite administrativo”.