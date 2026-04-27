Un cilindro bomba explotó en el puente Río Mayo, entre Nariño y Cauca

Un nuevo ataque con explosivos se registró sobre la madrugada de este lunes 27 de abril en el puente Río Mayo, ubicado en los límites entre los departamentos de Nariño y Cauca, obligando al cierre total del corredor.

El atentado afectó gravemente la infraestructura vial y generó traumatismos en la movilidad de cientos de viajeros que transitan por esta ruta internacional.

¿Qué se sabe del atentado ocurrido en Nariño?

Según se sabe, un cilindro explosivo fue detonado en el puente Río Mayo, estructura que conecta a ambos departamentos sobre la vía Panamericana.

Además del artefacto que explotó, las autoridades localizaron dos cilindros explosivos adicionales en inmediaciones del puente, lo que motivó el cierre preventivo total del corredor mientras arribaban unidades del Ejército Nacional y la Policía.

Personal antiexplosivo de la Brigada 23 del Ejército ejecutó la detonación controlada de los dos dispositivos restantes.

Las autoridades locales confirmaron los hechos y los protocolos de seguridad implementados.

"Se logró establecer la presencia de dos artefactos explosivos, a lo cual iniciamos todos los protocolos con nuestro Ejército Nacional, que hace ese reconocimiento y hace los protocolos para su desactivación", indicó Andrés Peñaranda, secretario de Seguridad de Nariño.

El paso vehicular fue habilitado brevemente después de la desactivación de los explosivos; sin embargo, el corredor fue nuevamente cerrado durante horas de la noche para realizar trabajos de rehabilitación de la infraestructura dañada y garantizar la seguridad de los usuarios. Durante este período, la fuerza pública mantiene presencia constante en el sector.

Autoridades buscan restablecer el orden público

Durante la noche del lunes, las autoridades departamentales y nacionales se reunieron para restablecer las condiciones de orden público en la zona y coordinar acciones que permitan normalizar la movilidad en este estratégico corredor internacional.

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Cientos de viajeros resultaron afectados por los cierres intermitentes de la vía.

Este atentado se suma a una serie de acciones que han afectado a comunidades en el suroccidente del país durante los últimos días, catalogadas por las autoridades como actos de terrorismo que atentan contra la población civil y la infraestructura vial del país.