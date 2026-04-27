Le robaron en Bogotá el camión a un joven que ahorró cinco años para comprarlo

Un joven de 23 años perdió en segundos el esfuerzo de cinco años. Esto, cuando los delincuentes le robaron su camión valorado en más de 150 millones de pesos en el sector de Fontibón, occidente de Bogotá.

Nando Torres, originario del Cesar, había invertido años de ahorro para adquirir el vehículo con el que realizaba mudanzas y transporte de alimentos. Incluso, vendió pertenencias personales para reunir el dinero necesario y comprar el camión que representaba el sustento económico de su familia.

El camión era el sustento suyo y de su familia

El crimen ocurrió cuando la víctima realizaba uno de sus viajes de trabajo a la ciudad. Dejó el vehículo estacionado en una cuadra bastante sola, algo que aprovecharon los dos ladrones.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que los sujetos se acercaron al camión, forzaron la puerta y, en cuestión de segundos, se lo llevaron.

“Ahí está el patrimonio mío y todo el sustento de mi familia. Quedó en manos de los delincuentes”, expresó Torres, quien ahora enfrenta un panorama económico incierto tanto para él como para su núcleo familiar.

Denunció que las autoridades no le ayudaron

La situación se agrava por la falta de respuesta institucional. El joven denunció que, al acercarse a varias entidades para reportar el robo, fue ignorado y minimizaron lo ocurrido. “El tema de la denuncia es bastante complicado”, señaló al pedir mayor empatía por parte de las instituciones.

Un factor que complica la recuperación del patrimonio perdido es que el vehículo no contaba con seguro, lo que deja a la víctima sin ningún tipo de respaldo económico para reponerlo.

Aparte del llamado a las autoridades, solicitó la colaboración ciudadana para ubicar su camión y pidió que, de encontrar el vehículo, le informen de inmediato. Mientras tanto, se vio obligado a regresar a Cesar para empezar de nuevo junto a su familia, enfrentando la difícil tarea de reconstruir lo que le tomó media década.