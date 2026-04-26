Comisión de nivel central de la Fiscalía se trasladará a las regiones para investigar los atentados del Valle y Cauca

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de los 22 ataques violentos registrados los días viernes, 24 de abril, y sábado, 25, en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, dispuso de sus capacidades investigativas, técnicas y científicas para identificar y judicializar, cuanto antes, a los responsables del derramamiento de sangre el fin de semana.

Aunque se cree que integrantes de las disidencias de las Farc serían responsables de la mayoría o todos los ataques contra la fuerza pública y la población civil las últimas 48 horas, los casos aún son materia de investigación.

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¿En qué va la investigación por los hechos ocurridos en Cauca y Valle del Cauca el fin de semana y el viernes?

De acuerdo con el ente investigativo, “un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, a través de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió de manera inmediata las noticias criminales creadas con ocasión de los 22 actos violentos”.

De momento, se sabe que los ataques registrados en el sur del país dejan 19 personas muertas y 38 heridas, de las cuales cinco son menores de edad. En respuesta, las autoridades anunciaron el envío de 13 pelotones de caballería blindada y 12 pelotones de infantería a la zona.

Además, se ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Farley, alias Mi Pez y alias Jairo Ramírez, presuntos responsables de los atentados.

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Fiscalía enviará una comisión de nivel central al territorio:

Bajo la misma línea, la Fiscalía anunció el envío de una comisión del nivel central a la región para adelantar las investigaciones con el personal de las seccionales Cauca y Valle del Cauca. De las actividades también va a participar un componente interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En palabras de la Fiscalía, actualmente “se avanza de manera prioritaria en la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico que conduzcan a tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos y sus fuentes ilícitas de financiación”.