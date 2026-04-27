Modric enciende alarmas: cirugía facial lo deja fuera del final de temporada

El AC Milan confirmó una noticia que genera preocupación tanto en Italia como a nivel internacional: el experimentado mediocampista Luka Modrić fue operado con éxito tras sufrir una fractura en el pómulo izquierdo, una lesión que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada en la Serie A.

El incidente se produjo el pasado domingo, en el empate sin goles entre el Milan y la Juventus por la jornada 34 del campeonato. Durante una acción del juego, el croata chocó de cabeza con el mediocampista Manuel Locatelli, lo que obligó su salida inmediata del terreno de juego visiblemente afectado. Posteriormente, las pruebas médicas confirmaron la gravedad del golpe.

Cirugía exitosa y baja sensible para el Milan

En un primer momento, el club rossonero informó sobre la necesidad de una intervención quirúrgica tras detectar una fractura en el pómulo. Horas más tarde, la institución confirmó que la operación se llevó a cabo con éxito, destacando que se trató de una lesión compleja que requería atención especializada.

Aunque el Milan no especificó oficialmente el tiempo de recuperación, todo apunta a que Modric estará entre seis y ocho semanas fuera de las canchas. Esto implica que no podrá disputar los últimos compromisos de la temporada, en un momento clave en el que el equipo lucha por asegurar un cupo en competiciones europeas.

La ausencia del croata representa un golpe importante para el equipo, no solo por su calidad técnica, sino también por su liderazgo dentro del vestuario. A sus 40 años, Modric continúa siendo una referencia en el mediocampo, aportando experiencia y claridad en momentos determinantes.

El Mundial, en el horizonte de Modric

A pesar del duro revés, el panorama no es del todo negativo para el capitán de la selección de Croacia. De cumplirse los tiempos estimados de recuperación, el jugador podría llegar en condiciones al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Eso sí, se espera que el mediocampista utilice una máscara protectora durante la competición, una medida habitual en este tipo de lesiones faciales. La gran incógnita pasa por su estado físico en los primeros partidos del torneo, teniendo en cuenta el tiempo de inactividad previo.

Croacia iniciará su camino mundialista enfrentando a Inglaterra, Panamá y Ghana en la fase de grupos, en lo que será una nueva oportunidad para Modric de liderar a su selección en el escenario más importante del fútbol. Entretanto, el Milan deberá afrontar el cierre de temporada sin una de sus figuras más influyentes.