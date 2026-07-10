Equipo de empalme de De la Espriella pide al Congreso trasladar posesión presidencial a guarnición militar

Noticias RCN conoció la carta con la que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella envió una carta el 9 de julio al Congreso de la República solicitando concepto institucional sobre la posibilidad de trasladar la sede legislativa para la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto.

En la carta, dirigida a los secretarios del Senado y la Cámara, se pide confirmar si el Congreso tiene la facultad de sesionar fuera de Bogotá, cuál sería el quórum requerido y el procedimiento para aprobar un eventual traslado.

El documento enfatiza que, según la Constitución y la Ley 5 de 1992, solo el Congreso puede decidir sobre su sede, lo que abre la opción de que el tema se tramite mediante una proposición en la instalación del nuevo legislativo el 20 de julio.

La carta que envió Presidencia al comité de empalme de De la Espriella

Por su parte, la Jefatura de Despacho Presidencial de Gustavo Petro respondió este mismo jueves 9 de julio a la solicitud del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien había planteado la posibilidad de realizar la ceremonia de transmisión de mando en instalaciones militares.

En la carta, la Presidencia dejó claro que la posesión debe cumplirse ante el Congreso de la República reunido en el Capitolio Nacional, conforme al Decreto 770 de 1982 y la Ley 5 de 1992.

El documento, firmado por el jefe de despacho José Raúl Moreno, señala que “esta Jefatura de Despacho no tiene competencia para autorizar, avalar ni gestionar que la ceremonia de posesión se realice en una instalación militar o en cualquier sede distinta al Capitolio Nacional”.

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La carta de Presidencia recuerda que la transmisión de mando presidencial incluye la ceremonia de posesión ante el Congreso, la despedida del mandatario saliente en la Casa de Nariño, el saludo a las misiones extranjeras y la recepción oficial. Además, se ratifica que el Congreso es la única autoridad facultada para decidir un eventual traslado de sede en caso de perturbación del orden público.