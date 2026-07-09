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¿De la Espriella puede posesionarse en una guarnición militar? Esto dice la Constitución

El secretario general del Senado, Diego González, pasó por los micrófonos de La FM explicando este escenario.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
09:26 p. m.
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Mientras se acerca el día de la posesión, el 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha ido conformando su equipo con ministros designados y otros funcionarios clave.

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Además, dio un anuncio que sorprendió. A diferencia de lo habitual, sostuvo que se posesionará en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar. Esta decisión ha causado varias preguntas relacionadas. ¿Puede hacerse en otro lugar?

¿Por qué se quiere posesionar en una guarnición militar?

“Hermano, vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho: en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, afirmó el presidente electo.

En Aquí y Ahora de La FM, se ahondó en este tema con la voz de los expertos. Diego González, secretario general del Senado, aseguró lo siguiente: “El artículo 140 de la Constitución establece que la sede del Congreso de la República será la capital; pero establece a renglón seguido que, por común acuerdo de las cámaras, esta sede podrá ser modificada”.

“Esto se hace como todos los temas en el Congreso: una proposición que sea aprobada en Senado y Cámara, donde se autoriza a las cámaras a sesionar en Congreso pleno para posesionarse”, sostuvo.

Las condiciones para hacerlo y los costos

La iniciativa entonces debe presentarse después del 20 de julio con la posesión del nuevo Congreso 2026-2030. La aprobación se debería llevar a cabo en poco menos de dos semanas.

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“Tienen que estar mínimo la mitad más uno de los senadores y la mitad más uno de los representantes”, detalló el secretario sobre cuántos deben asistir para que haya quorum decisorio.

González también indicó que el costo sería responsabilidad del gobierno actual en su gran mayoría (temas logísticos); pero el asunto de tiquetes sería por parte del Congreso. Este ítem, por ejemplo, es cubierto normalmente cuando los parlamentarios se dirigen a las regiones.

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