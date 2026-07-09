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Lo que hay detrás de la puja por el poder en el Congreso

El otro nombre que suena para presidir el Senado y que podría sacar de la jugada a Alfredo Deluque y a Daniel Briceño.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
08:41 p. m.
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Aunque Alfredo Deluque y Daniel Briceño son los dos candidatos postulados por Abelardo de la Espriella para presidir el Senado y la Cámara de Representantes, ha tomado fuerza un tercer nombre, el del senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez.

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Fuentes consultadas por El Termómetro Político señalan que el Centro Democrático es la bancada mayoritaria en el Senado y busca quedarse con esa dignidad por lo que postulan a Henríquez, quien además tendría buenas relaciones con el presidente electo.

Si ese escenario se concreta, no solo quedaría descabezada la aspiración de Alfredo Deluque en el Senado, sino también la de Daniel Briceño en la Cámara de Representantes, pues un mismo partido no podría quedarse con las dos presidencias.

En ese caso, la puja por la Presidencia de la Cámara se abriría para Cambio Radical, partido en el que ya suenan tres posibles nombres: Julio César Triana, del Huila; Jorge Méndez, de San Andrés, y John Edgar Pérez, de Quindío.

Las resistencias internas contra Daniel Briceño

Tras bambalinas hay otro capítulo poco conocido de esta historia. Pese a haber sido el congresista más votado, la postulación de Daniel Briceño enfrenta varios contradictores.

Por un lado, congresistas de la oposición sienten que las denuncias de Briceño le hicieron daño al gobierno de Gustavo Petro. Y, en la otra orilla, la paradoja: congresistas de su propio partido, el Centro Democrático, aseguran que el representante afectó la campaña de Paloma Valencia cuando lanzó críticas a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

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Los próximos días, de cara al 20 de julio, serán determinantes para definir las mesas directivas de Cámara y Senado, y para abrir o cerrar el camino de las mayorías en el Congreso de la República.

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