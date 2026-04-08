Sergio Fajardo descarta retirarse de la contienda presidencial: “Estoy aquí por convicción”

Sergio Fajardo fue enfático al descartar su retiro de la contienda presidencial, pese a las voces que sugieren su paso al costado para fortalecer un frente común. “No tengo que irme para la casa porque ya decidieron que esto era entre Paloma y otros. Estoy aquí por convicción”, afirmó el candidato durante su visita a Candidatos en la Redacción.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia defendió su movimiento cívico ciudadano, que según explicó, ha construido durante 26 años con base en principios y transparencia. Fajardo rechazó categóricamente cualquier comparación o posible alianza con otros candidatos, señalando que representa una alternativa diferente a la polarización que, según él, domina el debate político colombiano.

“Colombia no puede estar atrapada en una confrontación”

“Colombia no puede estar atrapada en una confrontación entre Petro y el Centro Democrático. Nosotros ofrecemos un camino distinto, decente y transparente”, sostuvo el candidato, quien lanzó recientemente una campaña centrada en la lucha contra la corrupción que ha generado amplia conversación en redes sociales.

Respecto a su estrategia electoral, Fajardo confió en que puede alcanzar la segunda vuelta presidencial. “Hay muchas personas indecisas. Nuestro reto es convocarlas y demostrarles que sí se puede. Cuando la gente vea que Fajardo puede, ese día ganamos”, explicó sobre su cálculo político.

Se acabaría la paz total

En temas de seguridad, el candidato fue contundente al calificar la paz total como un fracaso total que le ha hecho un daño gigantesco al país. Fajardo anunció que, en caso de llegar a la Presidencia, este proceso se acaba. Además, criticó duramente al presidente Petro por dar voz pública a criminales y advirtió sobre el fortalecimiento del Clan del Golfo y otras estructuras criminales.

“Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la fuerza pública. Sin una fuerza pública fuerte y sólida que pueda llegar al territorio, no se puede construir la paz ni garantizar la seguridad”, enfatizó el candidato, quien propuso iniciativas como una policía rural fortalecida.

Sobre los recientes escándalos de corrupción en el Gobierno, Fajardo mantuvo un tono técnico pero crítico. Señaló fallas de la Fiscalía en casos como el de Ricardo Bonilla y criticó la actitud del presidente Petro de defender a funcionarios acusados.

El candidato confirmó que presentaría una reforma tributaria de aproximadamente 15 billones de pesos para fortalecer la fuerza pública y resolver la crisis de salud, sector al que dedicó especial atención prometiendo convocar un puesto de mando presidencial desde el primer día para garantizar que no se pierde un peso.