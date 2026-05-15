Paloma Valencia en Noticias RCN: “Recibo partidos, no bandidos”

A pocos días de la primera vuelta presidencial, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre los indecisos, la polarización del país, las críticas a sus propuestas económicas y el momento político que atraviesa Colombia.

Durante la conversación, Valencia insistió en que su campaña busca construir “una Colombia sin odios” y aseguró que el país necesita recuperar la seguridad, la salud y las oportunidades económicas.

“Para una Colombia grande no podemos seguir en el odio y la división. Esa Colombia necesita la suma de todos”, afirmó.

“Claro que me gusta el salario mínimo”

La candidata también respondió a las críticas sobre sus posiciones frente al salario mínimo y rechazó las acusaciones hechas desde sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Claro que me gusta el salario mínimo”, aseguró Valencia, destacando medidas impulsadas por el Centro Democrático como la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas y la ampliación de la licencia de maternidad.

Además, defendió su postura frente a la reforma pensional y negó que su demanda contra esa iniciativa busque afectar a los adultos mayores o beneficiar a fondos privados.

“El subsidio del adulto mayor está en la Ley 100 y fue creado por el presidente Uribe”, dijo, al tiempo que prometió ampliar la cobertura del subsidio para llegar a tres millones de adultos mayores y aumentar el monto a 300.000 pesos al final de un eventual gobierno suyo.

En medio de la entrevista, Valencia también respondió a señalamientos del senador Iván Cepeda sobre temas relacionados con tierras y un familiar suyo involucrado en polémicas recientes.

“No protejo parientes, no protejo amigos. Conmigo las reglas son para cumplirse”, afirmó.

“Quiero una Colombia donde quepamos todos”

Uno de los temas centrales de la conversación fue el papel de las mujeres en la política colombiana. Valencia defendió la importancia de que Colombia tenga por primera vez una mujer presidenta.

“Para que las niñas de este país puedan soñar con ser presidentas, claro que es fundamental elegir la primera mujer presidente”, afirmó.

También habló del respaldo que asegura estar recibiendo de jóvenes y sectores independientes, defendiendo una propuesta de “economía fraterna” que combine apoyo social, impulso al emprendimiento y fortalecimiento del pequeño empresario.

En la recta final de la campaña, Valencia insistió en que buscará tender puentes entre distintos sectores políticos.

“Yo quiero una Colombia donde quepamos todos”, aseguró. “Prescindiendo solo de dos: los violentos y los corruptos”.

Finalmente, la candidata destacó la relación con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, a quien calificó como un compañero “trabajador, inteligente y sin escándalos de corrupción”.

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La entrevista cerró con un llamado a los colombianos para participar en las urnas el próximo 31 de mayo y “hacer historia” con la elección de la primera mujer presidenta del país.