Los retos a los que se enfrentarán Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella al llegar a la Presidencia

El próximo presidente de Colombia que asume el poder el 7 de agosto de 2026 recibirá un país con desafíos estructurales en seguridad, salud y economía que requerirán decisiones inmediatas para evitar el colapso de sistemas fundamentales del Estado.

En materia de seguridad, el panorama es crítico. Los grupos armados se fortalecieron en un 79% según cifras oficiales durante el actual gobierno, mientras los diálogos de paz resultaron fallidos.

Los cultivos ilícitos superaron las 300.000 hectáreas de hoja de coca, al tiempo que la erradicación manual cayó más del 90%, registrando su disminución más alta desde 2010.

El nuevo mandatario, que se definirá en segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, deberá priorizar estrategias para recuperar la confianza inversionista y buscar alternativas de financiamiento que permitan sostener los servicios básicos del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

Retos en seguridad para el próximo presidente de Colombia

La fuerza pública también muestra señales de debilitamiento. Más de 70 generales y almirantes fueron reemplazados en los primeros 22 meses del gobierno actual, y cerca de 35.000 integrantes se retiraron por diferentes causales.

Paradójicamente, 2026 se convirtió en el año con más líderes sociales asesinados: 65 personas perdieron la vida defendiendo sus territorios.

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Retos en materia de salud para el próximo presidente de Colombia

El sector salud presenta uno de los desafíos más complejos. El sistema enfrenta un déficit en la unidad de pago por capitación de $10,2 billones y un patrimonio negativo en las EPS de $10 billones adicionales.

Actualmente, siete EPS están bajo intervención forzada, afectando a más de 18 millones de afiliados que reportaron más de un millón de quejas en 2025.

La cartera farmacéutica cerró 2025 con una deuda de $4,75 billones, según Afidro. Los colombianos radicaron más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, promediando 5.648 PQRs diarios.

Retos económicos para el próximo presidente de Colombia

En el ámbito económico, el panorama no es menos complejo. Colombia enfrenta un déficit fiscal que se estima puede alcanzar el 7% del PIB al cierre del año. Para superarlo, algunos informes hablan de la necesidad de un recorte superior a los $40 billones.

La inversión presenta cifras alarmantes. Colombia ocupa el último puesto comparado con las economías desarrolladas de América Latina.

La tasa de formación bruta de capital llegó a mínimos históricos, ubicándose en 16% del PIB. Sin inversión no se abren nuevos negocios, no se construyen grandes obras y se frena la generación de empleos.

El desempleo formal revela otra realidad preocupante. Aunque en abril la tasa fue del 8,8%, el 54% de los ocupados son informales: conductores de plataforma, repartidores de domicilio, vendedores ambulantes. Esto significa que la mayoría no tienen seguridad social, prestaciones ni alcanzarán una pensión.