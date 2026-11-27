Cuatro ladrones ingresaron a robar a la casa del director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés. El hurto ocurrió cuando no había nadie en la vivienda y quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves 26 de noviembre cuando los delincuentes llegaron en un vehículo de alta gama e ingresaron al conjunto residencial en el norte de Bogotá. Aprovecharon que no había integrantes de la familia en la vivienda para cometer el hurto.

Los presuntos criminales se llevaron varias pertenencias y huyeron del lugar, sin embargo, sus movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector.

Las autoridades buscan identificar a los cuatro responsables, establecer cómo lograron ingresar al conjunto residencial para cometer el robo y escapar sin ser detenidos.