El Congreso dio el visto bueno y aprobó un proyecto de ley de adición presupuestal, en el cual se incluyen recursos para el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Hubo una modificación en el Presupuesto General de la Nación con 3.8 billones de pesos y un traslado por $ 1.47 billones. Además, 1.1 billones de pesos estarán enfocados en el financiamiento del programa Colombia Mayor para cerca de tres millones de personas.

¿Un respiro para Colombia Mayor?

Este programa es uno de los más importantes para la población en condición de vulnerabilidad. Su objetivo es ayudar económicamente a los adultos catalogados en extrema pobreza o sin pensión.

Con el cambio de gobierno, la directora del DPS, Sandra Suárez, alertó que la administración anterior había dejado varios huecos que ponían en peligro el funcionamiento del programa.

Aseguró, por un lado, que para 2026 se necesitaban 8.4 billones de pesos en el presupuesto. No obstante, las asignaciones fueron de 4.6 billones de pesos, por lo que hubo más de cuatro billones de pesos faltantes.

Preocupación por los ciclos de 2026

La falta de recursos se evidenció en el cumplimiento de las obligaciones. Suárez aseguró que los primeros dos ciclos de 2026 se pagaron al final de febrero en solo un par de departamentos.

Esta demora llevó a que el ciclo de marzo quedara pendiente y, al no poner en marcha un plan de emergencia, el ciclo se tardó un mes después. Se terminó pagando en abril y así sucesivamente ocurrió en los meses siguientes.

Así las cosas, el cuarto y quinto ciclo se pagaron en mayo y junio, respectivamente, con un mes de retraso. El sexto ciclo entonces se estaba pagando en agosto, cuando tuvo que culminar en junio. Llegado agosto y con la falta de dinero, el séptimo ciclo no comenzó en los planes esperados.