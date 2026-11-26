El pasado 25 de julio de 2025, Bogotá celebró un hito histórico en materia de protección animal ya que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la puesta en marcha de un plan de transición que busca eliminar el uso de llamas y alpacas con fines económicos y turísticos en el espacio público.

Aunque el proyecto cuenta con distintas fases, dentro de las que se incluyó un censo y campañas de sensibilización, hoy en día ciudadanos siguen evidenciando las extensas horas de trabajo a las que algunos de estos animales son sometidos.

Informe sobre el uso de llamas y alpacas en Bogotá

Según la Alcaldía de Bogotá, el uso económico de estos animales genera riesgos potenciales para su salud, dependencia económica de familias vulnerables y exposición prolongada de animales en condiciones urbanas.

Actualmente, en Bogotá se encontraron 24 llamas y 4 alpacas que están vinculadas a 23 familias que dependen económicamente de esta actividad. Dichos hogares poseen hasta 10 integrantes y, en muchos de los casos, la actividad corresponde a su ingreso principal desde hace más de 30 años para varias de estas.

Además, se encontró que los animales están expuestos a jornadas prolongadas entre 8 a 9 horas diarias por lo que se evidenció un riesgo potencial en el bienestar de los camélidos.

Las principales zonas de actividad se han registrado en localidades como San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Bosa y algunos puntos críticos se encuentran en Monserrate, Plaza de Bolívar, 20 de Julio y el C.C. Gran Plaza.

“La mayoría de las familias caracterizadas trabajan en las localidades de San Cristóbal o en las Localidades Centrales (Santa Fe/La Candelaria). Esto es consistente con las zonas de trabajo habitual reportadas, como el 20 de Julio (San Cristóbal), Monserrate (Santa Fe) y Plaza de Bolívar, Museo del Oro, Biblioteca Luis Ángel Arango. (La Candelaria)”, explicó la Alcaldía de Bogotá en su informe.

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¿Qué acciones se están tomando frente a esta actividad?

Ante la concentración de esta actividad en localidades como La Candelaria, las autoridades han desplegado operativos con el objetivo de realizar la verificación de los microchips de los animales y realizar sensibilizaciones que abarcan temáticas como el uso del espacio público y los tiempos de descanso de los animales.

Dentro de las recomendaciones, señaladas en el informe de la Alcaldía, se establecieron acciones como: implementar seguimiento permanente de bienestar, desarrollar rutas de reconversión laboral, apoyar procesos de transición económica familiar, mantener procesos de sensibilización y fortalecer la intervención integral.

Se espera que la sustitución de dichos animales finalice el próximo 6 de junio del 2027 al quedar en manos del IDPYBA para su debida adopción, además del acceso de alternativas productivas para las familias que actualmente se lucran de la actividad.