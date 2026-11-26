Con la meta de superar el millón de participantes, la oposición venezolana activó cerca de 2.000 asambleas vecinales, al interior del país y en el extranjero, en la jornada inaugural de una consulta ciudadana destinada a estructurar un programa de gobierno y encauzar la transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro.

La iniciativa fue puesta en marcha el jueves 26 de noviembre por la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que acudió personalmente a una reunión comunitaria en La Vega, un sector popular de Caracas.

Allí calificó la jornada como "histórica" y sostuvo que representa "la ejecución de la ciudadanía", asegurando que estos encuentros "van a ser las bases de la nueva República".

Durante la jornada, además, destacó la importancia de la articulación social al afirmar: "Vamos a trabajar juntos (...) todo un movimiento del pueblo organizado es indetenible".

¿Qué se preguntará en las asambleas que propone Machado?

La dinámica de estos foros gira en torno a un cuestionario de 19 preguntas. Sus respuestas nutrirán la plataforma digital Punto de Acuerdo. A través de este mecanismo se recogen opiniones sobre asuntos clave para el futuro nacional, incluyendo el calendario para nuevos comicios presidenciales, reformas en la justicia, salud, educación, salarios y pensiones, así como el equilibrio entre el sector público y el privado.

El despliegue territorial llega en medio de un pulso político por el calendario electoral: mientras Machado y su partido, Vente Venezuela, exigen que las elecciones se convoquen para 2027, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha confirmado que los comicios se realizarán, aunque sin revelar una fecha.

La nueva iniciativa de Machado se da a poco más de un mes de su regreso a Venezuela, luego de pasar diez meses en el exilio y casi un año en la clandestinidad, por sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Un día antes del lanzamiento de las asambleas, la líder opositora se dirigió a miles de jóvenes en la principal universidad del país, donde delineó el espíritu de su propuesta al prometer una transición guiada por "la verdad sin rencor y la justicia sin venganza".