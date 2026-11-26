En la noche de este jueves 26 de noviembre, el Ejército frustró un intento de terrorismo en Puerto Gaitán, Meta.

La región de los Llanos Orientales se está recuperando del atentado ocurrido el lunes 23 de noviembre en Villavicencio. El crimen se perpetró sobre las 9:24 p.m., momento en el cual un carro bomba explotó en el centro de la ciudad, dejando afectaciones estructurales en la sede de la Gobernación del Meta y en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

¿Qué se sabe del atentado en Villavicencio?

Los vecinos que tienen sus locales en los alrededores de la plaza se vieron perjudicados, por lo que han enfocado sus esfuerzos en restablecer los negocios, y más teniendo en cuenta la temporada decembrina que se viene.

“Yo ya estaba dormida y mi esposo fue el que me dijo. Nos cayeron cosas del techo y yo no me pude parar. Él, como pudo, me ayudó a parar. Fue rarísimo ese estruendo, se partieron el techo y la cubierta”, contó Clara Peñuela, quien vive cerca del lugar de los hechos.

Con base en lo revelado por las autoridades, el atentado fue obra del Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc. Los delincuentes utilizaron una camioneta blanca que había sido robada en marzo de 2026.

La macabra mente criminal detrás del atentado habría sido Omar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina. Este disidente fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pero en 2023 optó por volver al camino de las armas y terminó expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Evitan nuevo atentado en el Meta

Tras este suceso, el Ejército ha redoblado su capacidad y pudo impedir que ocurriera otra acción terrorista. Las tropas de la Séptima Brigada y la Policía ubicaron en Puerto Gaitán un vehículo que estaba acondicionado con rampas de lanzamiento y explosivos.

El carro fue detenido en el kilómetro 16 y dos personas fueron capturadas. Además, se incautó una motocicleta. Se sospecha que había planes para cometer un atentado contra la población civil y la fuerza pública.