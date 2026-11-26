La elección de un centro y un especialista para realizar un trasplante capilar exige criterios clínicos rigurosos más allá del costo del procedimiento, según advertencias difundidas en torno a esta práctica médica en Colombia.

Aunque suele tratarse de una cirugía ambulatoria, la intervención requiere protocolos definidos, valoración individual de cada paciente y seguimiento posterior para disminuir la probabilidad de complicaciones o resultados que comprometan la naturalidad.

Trasplante capilar: cómo elegir clínica y qué alertas revisar antes de la cirugía

Uno de los primeros puntos críticos surge en la consulta inicial. Cuando el diálogo prioriza descuentos, promociones o argumentos comerciales por encima de una explicación clara sobre las técnicas disponibles, los riesgos asociados y las condiciones particulares de quien consulta, se recomienda pausar la decisión y buscar una segunda opinión médica. La directora médica de Medicapilar, Nicole Saaibi Nisimblat, señala que una evaluación responsable debe centrarse en la información clínica y no en la venta del tratamiento.

La verificación de credenciales constituye otro pilar indispensable antes de aceptar una cirugía. Los pacientes deben revisar que las acreditaciones y la habilitación del establecimiento de salud estén vigentes y visibles, además de confirmar que el médico cuente con la formación y certificaciones pertinentes. En el caso de Colombia, es posible consultar la inscripción del profesional en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) utilizando su número de identificación.

Asimismo, no todas las personas con caída del cabello son candidatas idóneas para un implante. La valoración previa debe incluir una anamnesis completa —que recoja antecedentes y la historia clínica del paciente— junto con una revisión mediante tricoscopio para examinar las causas de la alopecia y el estado tanto del cabello como de la zona donante. Determinar el origen de la pérdida capilar resulta decisivo, ya que ciertos tipos de alopecia no responden de manera favorable al trasplante y operar sin ese diagnóstico puede afectar el resultado final.

En técnicas como FUE, el rol del médico adquiere especial relevancia. El especialista debe liderar el procedimiento, encargarse de la extracción de los folículos, intervenir en el diseño y la anestesia, y mantener supervisión continua durante la jornada. Por ello, se aconseja consultar quién ejecuta cada fase, si el profesional permanece en la clínica mientras dure el proceso, qué cubre exactamente la tarifa, qué fármacos se entregan y si se contemplan controles posoperatorios.

El análisis de riesgos y expectativas completa el panorama previo a la firma del consentimiento informado. Como en cualquier cirugía, pueden presentarse eventos adversos —entre ellos sangrado, infecciones, problemas de cicatrización, pérdida de folículos, molestias por la anestesia o resultados distintos a los previstos—. De igual modo, el éxito no depende solo del número de folículos implantados: una extracción excesiva o una mala distribución y angulación pueden generar cicatrices o un aspecto artificial con opciones correctivas limitadas. Finalmente, se sugiere evaluar fotografías de antes y después de casos comparables y exigir documentación completa, órdenes de laboratorio, pautas pre y posoperatorias y canales de contacto ante signos de alarma.