La rápida reacción de las autoridades a una denuncia ciudadana permitió frustrar el hurto a un supermercado en el sector del Olaya, localidad de Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá.

En videos de las cámaras de seguridad instaladas en el local se ve el momento en el que el grupo, de once personas, ingresa con gorros y capuchas para asaltar la sección de licores.

De acuerdo con las autoridades, en cuestión de minutos, lograron hurtar mercancía avaluada en dos millones de pesos, incluyendo vinos, cervezas y paquetes de comida.

Su modus operandi quedó al descubierto en las grabaciones. Mientras gran parte del grupo se dedicaba a desocupar los estantes, un hombre con tapabocas se quedó en la puerta del local y amenazaba a clientes y trabajadores, utilizando un bolso en el que trató de hacerles creer que llevaba un arma.

La Policía logró seguirles el rastro y efectuar su captura en Transmilenio:

Con bolsos y manos llenas de la mercancía que acababan de hurtar, los integrantes de la banda se dirigieron a la estación más cercana de Transmilenio y abordaron un bus.

Por suerte, las autoridades lograron ubicarlos y efectuaron la captura en flagrancia de los once implicados en el caso de hurto, cuando trataban de huir en transporte público.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, algunas de las tres mujeres y ocho hombres capturados ya tenían antecedentes por otros delitos. “Los 11 delincuentes tenían antecedentes judiciales. Ni la reincidencia ni la impunidad van a ganar terreno en Bogotá”, se lee en la publicación realizada por la cartera distrital.

Según la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana’ 2026, de Bogotá Cómo Vamos, la percepción de inseguridad cayó del 62% al 52% el último año. Sin embargo, 61% de los habitantes de la ciudad siguen preocupándose por los atracos callejeros.