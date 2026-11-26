La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializó las ternas y los encargados del VAR para la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. Carlos Ortega y Bismarks Santiago liderarán los dos clásicos de la fecha en Bogotá.

Con el campeonato colombiano entrando en su recta más decisiva, la elección de los jueces cobra especial relevancia tras las recientes polémicas arbitrales en el torneo.

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Para esta tercera jornada de las semifinales, la Comisión Arbitral apostó por jueces de amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano, destacando la presencia de árbitros con escarapela FIFA para los duelos de mayor exigencia en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Designaciones arbitrales para la fecha 3 de cuadrangulares

El compromiso entre Millonarios FC y América de Cali, correspondiente al Grupo B, contará con la dirección central del bolivarense Carlos Ortega. El juez estará respaldado en la cabina del videoarbitraje por Nicolás Gallo (Caldas), una dupla de experiencia para controlar un enfrentamiento clave en la lucha por el liderato de su zona.

Por su parte, el duelo del Grupo A entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional estará bajo el mando del atlanticense Bismarks Santiago. En el sistema VAR, la responsabilidad recaerá sobre el santandereano Ricardo García.

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Árbitro central: José Ortiz (Norte)

Asistente Nro. 1: John León (Caldas)

Asistente Nro. 2: Jhon Zambrano (Tolima)

Cuarto árbitro: Deivy Guetio (Valle)

VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

AVAR: Sebastián Toro (Caldas)

Millonarios FC vs. América de Cali

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistente Nro. 1: Richard Ortiz (Quindío)

Asistente Nro. 2: Roberto Padilla (Atlántico)

Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

AVAR: Daniel Alzate (Caldas)

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Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico)

Asistente Nro. 1: John Aguilar (Risaralda)

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys (Bolívar)

Cuarto árbitro: Diego Moscoso (Bogotá)

VAR: Ricardo García (Santander)

AVAR: Jonnathan Ortiz (Nariño)

Independiente Medellín vs. Once Caldas

Árbitro central: Diego Ulloa (Valle)

Asistente Nro. 1: William Crawford (Córdoba)

Asistente Nro. 2: Javier Patiño (Meta)

Cuarto árbitro: Jonathan Paniagua (Antioquia)

VAR: Luis Trujillo (Valle)

AVAR: Mary Blanco (Boyacá)