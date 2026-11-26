Bogotá ya se está preparando para la llegada de Maná, este sábado 28 de noviembre, al Vive Claro en donde miles de fanáticos se encontrarán con una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

La presentación hace parte de su gira internacional ‘Vivir sin aire’ con la que también visitarán otros países como Perú, Chile, Argentina, entre otros. Además, la agrupación culminó recientemente su gira por Estados Unidos y Canadá que contó con 52 shows durante 14 meses.

Ante la euforia por su presentación en el país, la Alcaldía de Bogotá dio recomendaciones para disfrutar del show y priorizar la movilidad durante el ingreso y la salida del concierto.

Rutas de TransMilenio para asistir a Maná

Para el sábado 28 de noviembre, TransMilenio tendrá una operación especial que contará con rutas en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, en la troncal El Dorado, hacía ocho portales del sistema.

La salida se podrá hacer desde Salitre El Greco y Estación Vive Claro desde donde saldrán rutas hacia: Portal El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio. Desde Can y British Council saldrán buses hacia: el Portal Suba, 80, Norte y Américas.

Los despachos de los buses se ajustarán según la demanda de los usuarios. Además, TransMilenio informó que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación.

Para llegar al Vive Claro, TransMilenio ofrecerá 15 rutas en su horario habitual en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, en la troncal Eldorado. Además, TransMiZonal cuenta con 34 rutas con distintos paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.

En la estación CAN - British Council estarán disponibles los buses: K54, K16, K23, H54, B16, B23, P85, K10, K86, M85, L10, M86, 1. Desde la estación Salitre El Greco - Vive Claro, están disponibles los buses: K54, K43, K16, H54, S43, B16, P85, K10, K23, M85, L10, B23, 1.

¿Cuál será el setlist de Maná en Bogotá?

Pese a que no es oficial el listado de canciones que la agrupación cantará, fanáticos aseguran que dentro de su repertorio se podrán disfrutar canciones como: Ángel de amor, De pies a cabeza, Cómo te deseo, Labios compartidos, Vivir sin aire, Mariposa traicionera, Corazón espinado, Se me olvidó otra vez, Me vale, Clavado en un bar, Get up, stand up, Drum solo, Me cansé de rogarle, Cielito lindo, El rey, Te lloré en un río, El reloj cucú, Bendita tu luz, No ha parado de llover, En el muelle de san blas, Rayando el sol, Oye mi amor.