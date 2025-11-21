CANAL RCN
Colombia

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord

Bogotá y Funza firmaron un convenio que prioriza un nuevo acceso vial, clave para descongestionar los saturados corredores de la Calle 13 y la Calle 80.

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord
Foto: Alcaldía de Bogotá / Alcaldía de Funza.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
07:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante décadas, entrar o salir de Funza, Cundinamarca, hacia Bogotá ha sido un acto de paciencia extrema. Para muchos de sus habitantes, los trayectos que deberían durar minutos terminan convertidos en recorridos de hasta cuatro horas, un desgaste que impacta en la calidad de vida, limita la productividad y profundiza la frustración frente a un sistema de movilidad colapsado.

Municipio de Cundinamarca alcanzó el más alto puntaje de desempeño público en el país
RELACIONADO

Municipio de Cundinamarca alcanzó el más alto puntaje de desempeño público en el país

Frente a esta situación, Bogotá y Funza decidieron dar un paso que podría marcar un antes y un después para la Sabana Occidente; se trata de la firma del convenio para estructurar el nuevo corredor de la Avenida La Esperanza.

El acuerdo interadministrativo, suscrito el 6 de noviembre entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía de Funza, contempla la puesta en marcha de las fases de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños de una vía que superaría los 7,8 kilómetros de longitud.

Funza ganó un premio nacional por su compromiso con la infancia y adolescencia
RELACIONADO

Funza ganó un premio nacional por su compromiso con la infancia y adolescencia

Así será la vía que conectará Funza y Bogotá en tiempo récord

La obra conectará la Avenida La Esperanza en Bogotá con la vía perimetral de Funza, abriendo un corredor moderno pensado para soportar el crecimiento regional y aliviar la presión sobre los saturados accesos de la Calle 13 y la Calle 80, que no han recibido ampliaciones de fondo en más de 50 años.

El diagnóstico reciente de movilidad en Funza es contundente: el 63% de los residentes depende del transporte público, mientras el 22% utiliza vehículo particular, el 9% motocicleta y apenas el 4% bicicleta.

En otras palabras, las alternativas de movilidad activa siguen siendo marginales, mientras los corredores existentes ya no dan abasto para absorber la demanda. De ahí que esta nueva vía tenga un valor estratégico no solo en términos de capacidad vehicular, sino también de diversificación modal.

El proyecto contempla un perfil vial de 34 metros, con dos calzadas y dos carriles por sentido, una ciclorruta de 3 metros, senderos peatonales amplios, un separador arborizado y tres intersecciones a desnivel en puntos neurálgicos: el río Bogotá, el humedal Gualí y la conexión con la vía Devisab.

Este es el municipio de Cundinamarca que logró dos nominaciones nacionales por inclusión social
RELACIONADO

Este es el municipio de Cundinamarca que logró dos nominaciones nacionales por inclusión social

El impacto del nuevo corredor vial que conecta a Funza con Bogotá

Para la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, este convenio representa mucho más que la firma de un documento técnico:

Después de muchas mesas con el Distrito, este acuerdo abre la posibilidad real para que la Avenida La Esperanza conecte con nuestra perimetral y permita una salida eficiente hacia el sector de Big Cola. Es una noticia que nos llena de ilusión porque significa más oportunidades y un futuro de movilidad más digno para todos.

Aunque el corredor atraviesa sobre todo el territorio funzano, sus beneficios serán regionales. Municipios como Madrid, Mosquera, Bojacá y Facatativá (que hoy dependen de accesos colapsados) encontrarán en esta vía una alternativa que distribuye mejor los flujos y fortalece la integración con Bogotá.

El convenio estará vigente hasta diciembre de 2027 e incluye la creación de un Comité Técnico Operativo encargado de coordinar avances, resolver obstáculos y orientar futuros convenios.

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza
RELACIONADO

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Narcotráfico

Colombia realizó su mayor incautación de drogas de los últimos diez años en un solo operativo

Daniel Quintero

Daniel Quintero: fuera de las presidenciales se enfrenta a juicio disciplinario y una sanción por participación en política

Elecciones presidenciales 2026

Se reconfigura la cúpula política: confirman nueva reunión de precandidatos y revelan maniobras tras bambalinas

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 21 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡Se conocieron los ganadores de este viernes tras el sorteo del Super Astro Luna del 21 de noviembre! Descubra el resultado.

Luis Díaz

Bayern Múnich tomó decisión contra UEFA tras sanción a Luis Díaz

Bayern Múnich tomó dura determinación tras la sanción al colombiano Luis Díaz.

Estados Unidos

EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

Artistas

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero