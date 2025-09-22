CANAL RCN
Colombia

Muere una octava persona por incendio en la estación de Policía de Funza

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que actualizó el reporte de salud sobre las otras víctimas.

Foto: emisión Noticias RCN
Foto: emisión Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
06:42 p. m.
En la tarde del lunes 22 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que una octava víctima del motín registrado en la estación de Policía de Funza el pasado martes, 16 de septiembre, falleció por complicaciones derivadas del incendio registrado en el área de reclusión:

“Hemos recibido la noticia del fallecimiento de Edgar Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá, tras el incendio en la estación de Policía de Funza. Con él, ascienden a ocho las víctimas fatales”.

Gobernador actualizó el reporte de salud de otras víctimas del incendio:

De acuerdo con le gobernador Rey, Julián Steven Cerquera Contreras, de 28 años; José Javier Fonseca Barbosa, de 35 años, y Miguel Ángel Buitrago Castro, de 25 años se encuentran en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Facatativá.

Luis Alejandro Urrego Galindo, de 24 años, fue remitido al Hospital La Samaritana, de Bogotá, para recibir atención especializada y Yerson Yair Parra Reyes fue dado de alta, en las últimas horas, de la Clínica Medifaca.

A Jiménez Leyton se suman otras siete víctimas fatales, dos que fueron trasladadas a centros médicos la noche del martes, 16 de septiembre, y otras cinco, que presentaron problemas respiratorios en celdas a las que fueron llevados de manera temporal tras el incendio den la estación de Funza.

Gobernador insiste en que investigan lo ocurrido:

Tras expresar sus condolencias por las víctimas del incendio y sus familias, el gobernador Rey sostuvo que acompañaran a los heridos desde la red médica del departamento y se avanza en la investigación del caso:

“Será coordinada por la Fiscalía de la Unidad de Vida del municipio de Funza, con apoyo de un fiscal especializado de la Seccional Cundinamarca” y “la Justicia Penal Militar también asumió la investigación; y con el fin de establecer si existieron responsabilidades disciplinarias y administrativas, el caso, que está siendo manejado por la Policía Nacional de Colombia, también será remitido a la Procuraduría General de la Nación, para iniciar sus indagaciones”.

