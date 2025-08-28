Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

La capital colombiana se convertirá en el escenario de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025, una propuesta disruptiva que transformará a Bogotá en una obra de arte del 20 de septiembre al 9 de noviembre.

Con esta iniciativa, Bogotá recibirá a más de 200 artistas de 12 países, incluido Colombia, y se posicionará como la ciudad capital del arte contemporáneo. La inauguración será en la Plaza Cultural La Santamaría.

Bogotá como un epicentro de cultura a nivel mundial

“La Bienal busca transformar el espacio público en una galería a cielo abierto, que revoluciona lo que conocemos con la ilusión, el performance y el arte”, dijo a Noticias RCN Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

El objetivo principal de la Bienal es resignificar, a través del arte, el imaginario urbano de quienes habitan la ciudad y los turistas que la visitan. El evento también brindará espacios de intercambio creativo, diálogo y reflexión crítica.

Ciudad de México será la invitada de honor en la Bienal de Arte BOG25

La Bienal de Arte BOG25 contará con la participación especial de Ciudad de México, conformada por cinco mujeres artistas: Yunuen Díaz, Mónica Mayer, Amaranta Almaraz, Ali Gua Gua y Pilar Cárdenas.

El evento también brindará una agenda académica y de posicionamiento que se desarrollará en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el CEFE de Chapinero, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Archivo Bogotá.