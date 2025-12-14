Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en un bar en zona rural de Versalles

Hay conmoción en Valle del Cauca tras una masacre registrada en un bar ubicado en zona rural del municipio de Versalles. La Policía anunció que un grupo especializado de Inteligencia será el encargado de esclarecer lo sucedido.

El ataque, sucedido en límites entre Toro y Versalles, dejó tres personas muertas. Testigos aseguran que los sicarios ingresaron al establecimiento y dispararon indiscriminadamente en contra de las víctimas.

A pesar de que las personas fueron trasladadas a un centro asistencial, llegaron sin signos vitales.

¿Qué se sabe de las víctimas?

De acuerdo con información oficial, dos de las víctimas eran hermanos, campesinos que comercializaban lulo en esta zona del norte del Valle.

Lo que se sabe hasta ahora es que los atacantes ingresaron al bar, dispararon a los tres hombres y huyeron del lugar.

El lugar, de difícil acceso, está ubicado a un poco más de hora y media del casco urbano del municipio. Por ahora, todo es materia de investigación.

Sobre los hermanos asesinados, se sabe que se dedicaban a cultivar lulo y que no tenían amenazas en su contra.

Autoridades investigan posible caso de extorsión

La Policía activó un componente especial de inteligencia para ubicar a los responsables de esta masacre.

Por ahora, las autoridades piden ayuda a la comunidad para que denuncien y brinden cualquier información que pueda ser útil para esclarecer el crimen.

Una de las hipótesis que se maneja es que se trate de una posible extorsión.