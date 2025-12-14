Nuevo modelo permite a los usuarios invertir en finca raíz desde $200.000: así funciona

Invertir en finca raíz en Colombia ya no es exclusivo para quienes cuentan con grandes capitales o pueden asumir créditos a largo plazo.

RELACIONADO El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro

Lanzan nueva modalidad para invertir en finca raíz

Una nueva alternativa de inversión inmobiliaria fraccionada, permite a los ciudadanos acceder a proyectos de bienes raíces desde $200.000 pesos, ampliando las posibilidades de ahorro e inversión para miles de personas.

El modelo está diseñado especialmente para jóvenes, estudiantes, trabajadores independientes y personas que buscan construir patrimonio sin endeudarse. A través de un sistema digital, lanzada por la plataforma Atomy Rent, los usuarios pueden participar en inmuebles mediante pequeñas fracciones, sin necesidad de comprar una propiedad completa.

La plataforma opera a través de unidades de inversión conocidas como “átomos”, que representan una parte de un inmueble de alta renta, como hoteles, centros comerciales u otros activos con flujo de ingresos constante.

Al adquirir uno o varios átomos, el inversionista obtiene participación en las utilidades que genera el inmueble y en su posible valorización a lo largo del tiempo.

Entre las principales ventajas del modelo se encuentran la rentabilidad periódica, el acceso a información clara sobre la gestión del inmueble y la posibilidad de monitorear la inversión de manera digital, desde cualquier lugar del país.

¿Cómo funciona la nueva modalidad para invertir en finca raíz?

Atomy Rent se encarga de todo el proceso operativo: selección de los inmuebles, compra, administración, operación y distribución de las ganancias.

Esto permite que el inversionista no tenga que preocuparse por arrendamientos, mantenimiento o gestión legal, y pueda enfocarse únicamente en el crecimiento de su inversión.

Según la plataforma, los proyectos disponibles son seleccionados por su ubicación estratégica, alta demanda y potencial de valorización, lo que busca ofrecer mayor estabilidad y proyección a largo plazo.

Desde la empresa aseguran que el objetivo es democratizar el acceso a la finca raíz, permitiendo que más personas comiencen a invertir con montos similares a los que destinan a gastos cotidianos.

“La idea es que invertir en bienes raíces deje de ser un sueño lejano y se convierta en una posibilidad real desde etapas tempranas de la vida financiera”, señaló su CEO, Frederick Dacosta.