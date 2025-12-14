CNE capacitó a más de cuatro mil testigos electorales para las elecciones atípicas en Bucaramanga

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo una jornada de capacitación para casi 4.800 testigos electorales de cara a las elecciones atípicas que se desarrollan este 14 de diciembre en Bucaramanga.

La capacitación se centró en la implementación de herramientas tecnológicas para la postulación, acreditación y verificación de actores electorales. A las agrupaciones políticas se le puso a disposición una plataforma en la que podían postular a sus testigos.

La apuesta a las herramientas tecnológicas

Esto permitió que desde el miércoles 10 de diciembre, se expidieran los actos administrativos con la acreditación de los testigos, siendo 4.798 los acreditados para la capital santandereana.

Las elecciones de este domingo 14 de diciembre son para alcalde. El ganador cumplirá el periodo que le restaba a Jaime Andrés Beltrán. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Por qué hay elecciones atípicas en Bucaramanga?

Durante la jornada electoral de 2023, en la que se escogieron los alcaldes y gobernadores; Beltrán resultó electo tras obtener el 34.62% de los votos. No obstante, este 2025, el Consejo de Estado anuló su nombramiento.

El alto tribunal confirmó el fallo en primera instancia por doble militancia. Las demandas en contra del nombramiento recordaron que Beltrán participó en las elecciones de 2019; pero sin resultar ganador.

RELACIONADO Incautan 110 kilos de pólvora en Bucaramanga y Girón durante operativos navideños

Al quedar segundo, ocupó una curul en el concejo. Una fecha importante es el 12 de enero de 2022, cuando renunció al partido Colombia Justa Libres. La renuncia fue aceptada, pero tiempo después el hoy exalcalde pidió ser afiliado otra vez.

Los demandantes aseguraron que Beltrán ejerció como concejal bajo la militancia del partido hasta el 24 de julio de 2023, cuando renunció a la curul. El problema entonces radicó en la separación con la agrupación.

“Al renunciar al partido que avaló su candidatura, perdió el derecho de seguir ejerciendo el cargo de concejal (…) Lo ocupó ilegalmente hasta que inscribió su candidatura”, precisaron.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Bucaramanga con la nulidad de la elección. Por lo tanto, se convocaron a las atípicas.