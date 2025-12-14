CANAL RCN
Deportes

Jhon Jader Durán se pronunció tras mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: así reaccionó

La reacción de Jhon Jader Durán al mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol que dio de qué hablar.

Jhon Durán Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
02:45 p. m.
Un mensaje breve, pero cargado de significado, volvió a poner el nombre de Jhon Jáder Durán en el centro de la conversación futbolera del país.

La reacción del joven delantero a una publicación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol no pasó desapercibida y reavivó el debate sobre su presente y su futuro en la Selección Colombia, luego de varios meses alejados del radar de las convocatorias.

Todo se originó a partir de un saludo institucional por su cumpleaños número 21. En la publicación, la Federación se refirió al atacante como “nuestro delantero”, una expresión que muchos interpretaron como una señal de respaldo hacia el jugador.

Minutos después, Durán respondió con un mensaje corto pero contundente: “Muchas gracias, familia”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El mensaje de la Federación que reactivó el debate sobre Durán

La mención pública del delantero marcó un punto de quiebre, ya que se trató de la primera referencia directa al jugador en cerca de seis meses.

Durante ese tiempo, su ausencia en la 'Tricolor' estuvo rodeada de versiones sobre problemas físicos y supuestos conflictos internos, especialmente relacionados con su comportamiento en concentraciones anteriores.

El mensaje disipó, al menos parcialmente, los rumores sobre un posible distanciamiento definitivo entre el futbolista y el cuerpo técnico.

Para muchos aficionados, la respuesta de Durán fue interpretada como un gesto de reconciliación y una muestra de disposición para volver a vestir la camiseta nacional cuando se presente la oportunidad.

El presente deportivo y opciones de regreso a la Selección Colombia

En lo futbolístico, Jhon Jáder Durán ha vivido meses de contrastes. Tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita y una lesión ósea que afectó su continuidad, el atacante busca recuperar regularidad en el Fenerbahce de Turquía.

Aunque ha enfrentado críticas por su temperamento, también ha mostrado destellos del nivel que lo llevó a destacarse en la Premier League con el Aston Villa.

Mientras tanto, la Selección Colombia se prepara para una exigente agenda de amistosos internacionales, incluyendo compromisos ante potencias europeas.

