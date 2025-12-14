CANAL RCN
Colombia Video

Concejo de Bogotá propone devolución automática de pasaje de Transmilenio por bloqueos y fallas operativas

La iniciativa considera que un ciudadano promedio que utiliza diariamente el servicio invierte cerca de dos millones de pesos anuales en pasajes.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
02:14 p. m.
Los constantes bloqueos y fallas operativas en Transmilenio han llevado al Concejo de Bogotá a presentar dos proyectos que buscan mitigar el impacto sobre los usuarios del sistema de transporte masivo de la capital.

Las propuestas incluyen la devolución automática del pasaje y el endurecimiento de sanciones contra actos vandálicos.

Devolución automática del pasaje de Transmilenio por fallas en el servicio

El primer proyecto plantea la implementación de una devolución automática del valor del tiquete de Transmilenio cuando se presenten bloqueos prolongados, fallas en el sistema o cierre de estaciones. La iniciativa considera que un ciudadano promedio que utiliza diariamente el servicio invierte cerca de dos millones de pesos anuales en pasajes.

"La propuesta específica es que Transmilenio le devuelva el valor del tiquete al ciudadano por un servicio que no se presta", explicó el concejal Óscar Ramírez, quien agregó que "tenemos claro que cada bogotano invierte más de 1.900.000 pesos durante todo el año para pagar Transmilenio. Eso significa que trabajan un mes al año para poder pagar su servicio de transporte".

Las cifras justifican la urgencia de la medida. Solo en lo corrido de 2025 se han registrado 993 bloqueos u eventos que han afectado la operación del sistema, triplicando los 339 casos reportados durante todo 2024. Esta situación ha generado imágenes recurrentes de usuarios bajando de los buses y caminando largos trayectos para llegar a sus destinos.

Los usuarios consultados manifestaron su apoyo a la iniciativa. "A veces salimos con el pasaje y entonces a veces nos roban. No es nada asequible el valor del pasaje en este momento. Entonces sí sería fabuloso, una buena medida", expresó una ciudadana. Otro usuario relató: "Ayer cogí el alimentador 6-7 y iba hasta Lucero San Joaquín y nos dejó en Lucero Bajo y se devolvió".

La propuesta se debate mientras se discute un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de Transmilenio y del SITP.

Endurecimiento de sanciones contra el vandalismo

El segundo proyecto busca endurecer las medidas contra actos vandálicos en la ciudad. Las cifras revelan que en 2025 se han registrado más de 1.500 movilizaciones, de las cuales 72 terminaron en hechos vandálicos que requirieron intervención de la fuerza pública.

El balance de víctimas es alarmante: más de 101 personas heridas, de las cuales el 70% no eran manifestantes, sino ciudadanos del común, miembros de la fuerza pública o servidores del distrito. Además, 1.510 buses y 10 estaciones del sistema integrado de transporte han sido vandalizados, obligando a la ciudad a invertir más de 102 millones de pesos en reparaciones.

"Bogotá está cansada del vandalismo, un vandalismo que se presenta cada vez con más frecuencia y con mayores afectaciones a la calidad de vida de los bogotanos", señaló otro concejal.

La propuesta contempla restricciones de entrada a eventos masivos para los vándalos, incentivos ciudadanos para denunciar y mayor coordinación entre la Secretaría Jurídica y la Fiscalía.

