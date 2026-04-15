Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia

Colombia se encuentra enfrentando una importante situación ambiental a raíz de los más de 180 hipopótamos que actualmente se encuentran en el país y que habitan de manera deliberada en ríos y demás ecosistemas naturales.

Ante la más reciente decisión, por parte del Ministerio de Ambiente, de sacrificar a 80 de estos ejemplares, hoy se ha abierto todo un tema de discusión que abarca desde posturas ambientalistas hasta animalistas.

A la conversación se sumó Juan Pablo Escobar, quien reveló cómo fue vivir rodeado de estas especies desde pequeño sin conocer los nefastos efectos que su presencia iba a tener años después.

¿Qué dijo el hijo de Pablo Escobar?

La situación actual que el país se encuentra atravesando se remonta a los años 80 cuando Pablo Escobar trajo 4 hipopótamos que al día de hoy se han convertido en una invasión de más de 180 ejemplares.

Pese a que hoy esto representa un negativo efecto sobre la fauna y la flora del país, la percepción de su presencia era completamente distinta desde los ojos del Juan Pablo, quien llegó a convivir con estos animales cuando apenas eran 4.

“Mi padre tenía su zoológico con 1.200 especies importadas de todas partes. Era levantarse y ver jirafas, cebras, hipopótamos, rinocerontes, elefantes (...) era muy bizarro. Yo nadaba con hipopótamos, no por valiente, sino por ignorante. Yo los veía con cara de un cerdito buena gente, no da la sensación de que es un animal que va a abrir sus fauces y te va a comer”, explicó Escobar para el podcast Hispa.

Aunque el hombre no hizo mención sobre la actual problemática ambiental que está atravesando el país, Escobar mencionó, desde su perspectiva, lo que fue vivir rodeado de animales ajenos al territorio nacional.

¿Qué va a pasar con los hipopótamos en Colombia?

El pasado lunes 13 de abril, Irene Vélez, ministra de Ambiente, anunció el plan del gobierno para reducir la población de esta especie por medio de la eutanasia para 80 de estos individuos.

Esto a raíz de su crecimiento descontrolado que, al concentrarse en las riberas del río Magdalena, generan contaminación del agua, desplaza especies nativas y afecta comunidades humanas.

Según el más reciente censo del ministerio, se estima que para el 2030 la población de hipopótamos supere los 500 ejemplares.

Sin embargo, el debate se ha incrementado desde diferentes puntos de vista, pues animalistas han refutado la determinación del gobierno al añadir a la discusión otras formas de contaminación como la ganadería y demás alternativas para respetar la vida de los animales.