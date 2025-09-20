CANAL RCN
Colombia

Asonada en La Plata, Huila: Ejército denuncia presión de grupo armado ilegal

Tropas del Ejército Nacional fueron obligadas a abandonar el territorio.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
11:52 a. m.
La Quinta División del Ejército Nacional reportó en la mañana de este sábado la presión que ejercen grupos armados ilegales en las veredas La Aurora y Las Acacias, en La Plata, Huila, sobre tropas militares.

Según la denuncia, los militares fueron obligados a abordar vehículos particulares luego de una asonada de aproximadamente 500 personas para que abandonaran el territorio. La población civil habría sido obligada por el GAO-r Hernando González Acosta.

“Denunciamos ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en la Plata, Huila en donde nuestras tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares tras una asonada de unas 500 personas, presuntamente presionadas por el GAO-r Hernando González Acosta”, expresó la Quinta Brigada del Ejército en su cuenta de X.

El Ejército Nacional indicó que este grupo busca afianzar su dominio sobre rutas estratégicas que se originan en el Cauca, con el propósito de potenciar operaciones ilegales como el tráfico de drogas, además de llevar a cabo homicidios, secuestros y actos de extorsión.

Noticia en desarrollo…

