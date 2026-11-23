Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos sacudió esta madrugada el Comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta, dejando sin energía eléctrica gran parte del barrio Tasajero.

Nuevo ataque con explosivos en Cúcuta

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También dejó daños materiales en viviendas y un hotel del sector. Cabe mencionar que este es el segundo atentado en menos de tres meses contra la misma instalación.

Según reportes de algunas personas en la zona, al menos tres granadas fueron lanzadas desde aeronaves no tripuladas que impactaron contra viviendas ubicadas a 50-70 metros del comando policial. Una de las residencias resultó severamente afectada y la familia que residía allí tuvo que ser evacuada para recibir una valoración médica.

“Todo fue a eso de las 2 de la mañana. Realmente hay que darle muchas gracias a Dios porque fue un milagro que con esa explosión que hubo no hubieron heridos de gravedad”, aseguró Diego Roa, familiar de las personas afectadas.

Los afectados, según Roa, incluyen a su hermano, su esposa y su sobrino, quienes presentaron congestión por el polvo y una cortada leve. "Mi hermano y la esposa y el niño, mi sobrino pues están en la clínica siendo valorados en este momento", añadió.

Cabe mencionar que el pasado 1 de agosto, el mismo comando policial fue blanco de un atentado similar que dejó 11 personas heridas. La comunidad del sector expresó su preocupación y reclamó una mayor seguridad ante la repetición de estos hechos.

Sin embargo, la situación no se limita a Cúcuta. En las últimas horas, el corregimiento de Campo 2, en la zona del Catatumbo, también sufrió un ataque terrorista contra su subestación de policía mediante drones con explosivos. Varias viviendas resultaron afectadas, aunque no se reportaron uniformados lesionados.

Ya van 62 atentados en el 2026

La Corporación Departamental de Defensores de Derechos Humanos ha documentado 62 ataques con este tipo de artefactos en lo que va de 2026, aunque el subregistro sugiere que la cifra real podría ser mayor. Cúcuta se convierte así en la primera ciudad principal de Colombia en experimentar sistemáticamente esta modalidad de acciones terroristas.

Las autoridades continúan investigando los hechos mientras la comunidad de Tasajero evalúa los daños y exige medidas de protección efectivas ante la creciente amenaza que representan estos ataques con tecnología no tripulada.