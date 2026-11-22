Veinte gigabytes de información extraída del celular de Eva Ferrer, exalta consejera presidencial del Gobierno de Gustavo Petro, fueron entregados a la Fiscalía. Noticias RCN conoció en exclusiva conversaciones, audios y fotografías que dan cuenta de la cercanía que mantuvo Ferrer con Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, así como de las tensiones que posteriormente surgieron entre ellas.

El material contiene intercambios privados entre Ferrer y Alcocer, pero también conversaciones con el entonces presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, quien se desempeñaba como jefa de Gabinete. Los mensajes permiten reconstruir algunos episodios de esa relación y plantean interrogantes sobre el papel que habría desempeñado Ferrer en el entorno del Gobierno.

"Amiga hermosa": los mensajes que evidenciarían la cercanía con Verónica Alcocer

En una entrevista hace un par de semanas con Noticias RCN, Verónica Alcocer aseguró que no era amiga de Eva Ferrer. Sin embargo, uno de los audios encontrados en el celular de la exconsejera muestra un trato cercano entre ambas.

El 21 de diciembre de 2021, Alcocer le envió un mensaje de voz: "Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, amiguita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa".

Las conversaciones también dan cuenta de gestiones relacionadas con tiquetes aéreos, logística, desplazamientos y otros asuntos personales. Incluso, el 1 de noviembre de 2021, Ferrer le escribió a Iván, quien sería el jefe de seguridad de Alcocer, para coordinar su llegada a Colombia y el encuentro con el conductor.

La cercanía también habría tenido un alcance político. En febrero de 2022, durante la campaña presidencial, Alcocer le manifestó a Ferrer su interés en participar en reuniones con empresarios junto a Gustavo Petro.

“Sobre todo porque hay unas reuniones de empresarios en las que a mí me gustaría estar siempre con él. Eso fue lo que yo pedí en la agenda: se están dando el martes, una por la tarde y otra por la noche. Yo debería estar escuchando qué se habla. Eso era lo que yo había solicitado al principio y le dije a Laurita que nos las pasara para yo poder acompañar también a Gustavo”, señala uno de los audios.

Petro y Eva Ferrer: las tensiones alrededor de Verónica Alcocer

Uno de los intercambios más reveladores ocurrió el 14 de junio de 2023, cuando Ferrer conversó con Gustavo Petro sobre las dificultades que atravesaba su relación con Alcocer.

"En resumida cuenta es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses", le escribió Ferrer al entonces presidente. En el mismo diálogo mencionó a Mario, quien, según la investigación, sería Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica.

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Ferrer aseguró que intentaba proteger la institucionalidad y manifestó su inconformidad con algunas personas que, según ella, buscaban intervenir en sus decisiones desde la Consejería.

"Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende", escribió.

La conversación también incluyó referencias a reuniones, contratos y una compañía de gas de Barranquilla. Frente a los señalamientos de Ferrer sobre Mario y Agmeth Escaf, hoy senador del Pacto Histórico, Petro respondió: "Con cuidado. Creo que es gente corrupta". Ferrer contestó: "Yo sé que es corrupta".

Más adelante, la exconsejera expresó su molestia con Alcocer: "Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana". Petro cerró ese intercambio con una frase: "Ajá. El poder envenena".

El celular también contiene conversaciones entre Ferrer y Laura Sarabia sobre el traslado de sus pertenencias desde Toulouse, Francia, hasta Colombia, en enero de 2023, a bordo de un avión oficial. Entre los elementos mencionados estaban maletas con ropa, vajilla, cristalería, ollas, cuadros, una butaca y su mascota.

Este material hace parte de la información aportada por Ferrer a las autoridades en el marco de sus denuncias contra Alcocer. La Fiscalía deberá establecer el alcance de las conversaciones y determinar si los hechos mencionados corresponden a alguna irregularidad.