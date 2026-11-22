Un cruce de acusaciones entre el presidente Abelardo de la Estrella y el expresidente Gustavo Petro marcó la última semana, luego de que el mandatario interpusiera una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presuntas irregularidades en la contratación municipal.

Detalles de la denuncia contra el alcalde de Barrancabermeja

El escrito de acusación señala irregularidades por 119.000 millones de pesos y plantea los delitos de concierto para delinquir agravado, confusión de asuntos y constreñimiento. Además, el presidente De la Estrella reveló un presunto vínculo del alcalde con alias El Bachiller.

La denuncia desató reacciones inmediatas. Vásquez aseguró que los recursos estaban "correctamente adjudicados" y expresó que demostraría dónde están invertidos los 119.000 millones.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro salió en defensa del alcalde a través de su cuenta de X, antes Twitter: "Todos los alcaldes del país deberían invertir sus recursos como lo hace el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez. Más escuelas, más granjas solares y más agua potable".

Noticias RCN obtuvo documentos que evidencian el caso de un proyecto educativo problemático. Se trata de la construcción del Establecimiento Educativo Oficial San Marcos en el corregimiento El Llanito, adjudicado junto con el fondo mixto Foncolombia.

El contrato, valorado en 20.708 millones de pesos, tenía un plazo inicial de 12 meses y debía entregarse el 12 de noviembre del presente año. Sin embargo, diez días después de la fecha pactada, la construcción permanece inconclusa.

Según el acta de suspensión expedida por el Fondo Mixto, desde el inicio se presentaron dificultades. El documento reconoce un anticipo de 10.354 millones de pesos y señala que “a la fecha no se cuenta con el permiso de tala o aprovechamiento forestal emitido por la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS”.

¿En qué va la obra del centro educativo San Marcos?

Un veedor ciudadano que ha seguido el proceso declaró que se hicieron “dos visitas, una el 12 de junio del presente año, y el avance era de un 10%”. Actualmente, el establecimiento educativo luce sin mayores avances significativos.

Estas denuncias se suman a las investigaciones que cursan sobre la alcaldía de Barrancabermeja. Este medio intentó contactar al alcalde Jonathan Vásquez para conocer su versión, pero hasta el momento no ha sido posible.