Reportan ataque con explosivos en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela: hay al menos seis heridos

Un ataque con explosivos se registró en la mañana de este 27 de octubre en contra de la fuerza pública en zona de frontera, en Cúcuta.

Al parecer, la carga explosiva fue activada en inmediaciones del CAI Escobal, a pocos metros del Puente Francisco de Paula Santander. Por ahora se habla de al menos seis personas heridas.

Esto se sabe del ataque con explosivos en Cúcuta

De acuerdo con información preliminar, la carga fue abandonada a pocos metros del CAI ubicado muy cerca de la frontera con Venezuela.

El hecho ocurre en medio de la situación de inseguridad que azota a la capital nortesantandereana y que tiene en zozobra a la comunidad.

Vecinos del sector aseguran que el impacto de la explosión registrada esta mañana fue bastante fuerte, y que la preocupación es latente debido a la violencia que afecta al departamento por cuenta de grupos armados ilegales.

Agentes de Antiexplosivos ya llegaron a la zona para recopilar pruebas.

¿Qué se sabe de los heridos en el ataque?

Según el secretario de seguridad de Norte de Santander, coronel (r) George Quintero, habría al menos seis personas lesionadas, cuatro de ellas civiles que fueron trasladados a centros asistenciales de Cúcuta.

Asimismo, las autoridades indagan si detrás de este hecho estaría detrás el ELN.

A este hecho se suma el lamentable asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos.