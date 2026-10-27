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Se escondió en un clóset tras robar un local en Bogotá, pero las cámaras lo delataron

El presunto delincuente ingresó por la terraza del establecimiento comercial durante la madrugada y fue capturado escondido en un clóset.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
07:53 a. m.
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Noticias RCN tuvo acceso a cámaras de seguridad que captaron el momento en el que un hombre ingresó a robar en un establecimiento comercial en el sector de La Candelaria, en el centro de Bogotá.

Ladrón fue capturado tras esconderse en un clóset

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Las imágenes, captadas por el monitoreo policial detectó cuando el sujeto escaló el lugar hasta llegar a la terraza del local.

El ladrón se apoyó sobre un contador de energía para impulsarse y acceder a la terraza. Una vez dentro del inmueble, el hombre procedió a sustraer dinero de la caja registradora, según determinaron las autoridades durante la inspección del lugar.

La rápida respuesta de las autoridades fue clave para la captura. Gracias a la observación en tiempo real desde el centro de monitoreo de la Policía Nacional, las patrullas fueron despachadas inmediatamente al lugar de los hechos. Al llegar al establecimiento comercial, los uniformados realizaron un registro exhaustivo del inmueble.

Durante la inspección, los agentes encontraron al presunto ladrón escondido dentro de un clóset. En su poder portaba dinero en efectivo que, presuntamente, había sido sustraído de la caja registradora del negocio.

Adicionalmente, las autoridades constataron que el establecimiento presentaba daños materiales valorados en más de cinco millones de pesos.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cargos imputados incluyen daño en bien ajeno, hurto y violación de domicilio.

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Se sabe que el dinero robado fue recuperado en su totalidad y será devuelto al propietario del establecimiento comercial afectado.

Autoridades piden que ciudadanos hagan las denuncias por casos de robo

Las autoridades aprovecharon el caso para hacer un llamado a la ciudadanía invitando a todas las víctimas de delitos y a los afectados por actos delincuenciales a interponer las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.

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