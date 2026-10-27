Mintransporte propone importante cambio para quienes vendieron su carro o moto en Colombia

Vender un carro o una moto sin completar el traspaso puede convertirse en un dolor de cabeza. Hay colombianos que, años después de entregar su vehículo, continúan recibiendo cobros de impuestos y notificaciones de comparendos.

Ahora, el Ministerio de Transporte anunció una propuesta para ayudar a resolver esta situación.

¿Qué cambio propone Mintransporte para los traspasos de vehículos?

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que buscará incluir en la reforma al Código Nacional de Tránsito el regreso del traspaso a persona indeterminada.

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Este mecanismo estaba dirigido a quienes vendieron un vehículo, pero no lograron registrar el cambio de propietario y desconocen quién lo tiene actualmente o dónde se encuentra.

Noguera explicó que la solicitud surgió de los encuentros con ciudadanos realizados para recoger propuestas sobre las normas de tránsito.

“Al que vendió de buena fe hay que protegerlo”, afirmó la ministra, quien también aclaró que el mecanismo deberá tener “requisitos claros y controles estrictos para evitar abusos”.

La intención es ofrecer una alternativa a quienes enfrentan obligaciones asociadas a vehículos que ya no están en sus manos, sin abrir la puerta a personas que busquen evadir sus responsabilidades.

¿Ya se puede hacer el traspaso a persona indeterminada en Colombia?

Por ahora, no. El plazo para presentar nuevas solicitudes de este trámite finalizó el 6 de febrero de 2026, según la normativa del Ministerio de Transporte.

Aunque algunas actuaciones relacionadas con trámites anteriores siguen vigentes hasta febrero de 2027, esto no significa que se puedan radicar solicitudes nuevas.

El eventual regreso del mecanismo todavía es una propuesta. Deberá incorporarse al proyecto de reforma y surtir el trámite correspondiente ante el Congreso antes de convertirse en una nueva regla.

Por eso, quienes vendieron su vehículo sin formalizar el traspaso deben consultar su situación ante el organismo de tránsito donde está matriculado y conservar los documentos de la venta.