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Israel vota en unas reñidas elecciones legislativas que definirán el futuro político de Netanyahu

La respuesta del gobierno continúa generando fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
07:49 a. m.
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Israel celebra este martes unas elecciones legislativas clave en las que más de siete millones de ciudadanos están habilitados para votar y definir la composición del Parlamento de 120 escaños.

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Los resultados serán determinantes para establecer si el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, logra mantenerse en el poder o si la oposición consigue articular una mayoría capaz de impulsar un cambio político en el país.

La jornada electoral también ha estado marcada por el retorno de miles de israelíes residentes en el exterior. Debido a que los ciudadanos no pueden votar fuera del territorio nacional, se estima que cerca de 80.000 personas viajarán al país para ejercer su derecho al sufragio.

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La economía, uno de los principales argumentos del oficialismo

La campaña del partido liderado por Netanyahu ha estado centrada en la estabilidad económica de Israel. Según los defensores del actual gobierno, el país mantiene una inflación baja y una de las tasas de desempleo más reducidas registradas en los últimos años, factores que han sido utilizados como argumento para defender la continuidad de la administración actual.

Sin embargo, los sectores opositores buscan aprovechar el desgaste político acumulado durante los últimos años para reconfigurar el mapa político israelí. Varias fuerzas han manifestado su intención de trabajar conjuntamente en la construcción de una alternativa de gobierno, promoviendo alianzas y posibles coaliciones para alcanzar una mayoría parlamentaria.

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El impacto político del ataque de Hamás sigue marcando la campaña

Uno de los temas que ha dominado el debate electoral ha sido la gestión de Netanyahu frente al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. La respuesta del gobierno continúa generando fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que considera aquel episodio como un punto de inflexión en la política israelí.

Dirigentes opositores han insistido en la necesidad de conformar una amplia coalición integrada por diferentes partidos para competir por el poder y definir el rumbo del próximo gobierno. Entre las figuras mencionadas para esa estrategia aparecen líderes como Gadi Eizenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid y Avigdor Lieberman.

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Una vez cierren las urnas comenzará la fase de negociación política para conformar una mayoría parlamentaria. De los 120 escaños en disputa, será necesario que al menos 61 legisladores acuerden una coalición de gobierno, condición indispensable para elegir al próximo primer ministro y determinar si Netanyahu continúa al frente de Israel o si el país inicia una nueva etapa política.

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